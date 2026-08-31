Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 1° settembre, tv, streaming
Domani, martedì 1° settembre, si assegneranno altri 34 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (nove), nel sollevamento pesi (sei), nella ginnastica artistica (due), nel canottaggio (sei), nel karate (sette), nel basket 3×3 (due), nell’equitazione (uno) e nella pallamano (uno).
Nell’atletica si disputeranno altre nove finali, mentre nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie dell’all-around sia al maschile che al femminile, invece nel sollevamento pesi si disputeranno le gare di strappo e di slancio di tre categorie di peso. Nella pallamano terminerà il torneo femminile, mentre nel canottaggio si assegneranno i primi sei titoli, invece nel karate si premieranno le prime sette categorie di peso. Nel basket 3×3 si concluderanno entrambi i tornei, infine nell’equitazione andrà in scena la finale individuale.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.00-13.00, 14.00-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.00-13.00, 14.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 11.00 Vela; Canale 2: 18.00 Equitazione; Canale 3: 9.00 Canottaggio; Canale 4: 13.00 Sollevamento pesi -65 kg maschili), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Martedì 1° settembre
09.00 KARATE Eliminatorie -50 kg femminili e -55 kg femminili
09.00 CANOTTAGGIO Finale B singolo femminile
09.10 CANOTTAGGIO Finale B singolo maschile
09.20 CANOTTAGGIO Finale B singolo pesi leggeri maschile
09.40 CANOTTAGGIO Finale A singolo femminile
09.55 CANOTTAGGIO Finale A singolo maschile
10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale singolare maschile e singolare femminile
10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -75 kg maschili, Finale
10.10 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri femminile
10.25 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri maschile
10.30 GINNASTICA ARTISTICA All-Around femminile Finale
11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -75 kg maschili, Finale
11.00 KARATE Eliminatorie -60 kg maschili e -67 kg maschili
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate
12.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio misto
12.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri misto
13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -69 kg femminili, Finale
13.00 KARATE Finale -50 kg femminili
13.15 KARATE Finale -55 kg femminili
13.45 KARATE Finale -60 kg maschili
14.00 KARATE Finale -67 kg maschili
14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -69 kg femminili, Finale
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale 5° posto, Macedonia del Nord-Kosovo
16.00 KARATE Eliminatorie -61 kg femminili e -68 kg femminili
16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale
16.00 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Slovenia
16.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Semifinali
17.00 GINNASTICA ARTISTICA All-Around maschile, Finale
17.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Finale 3° posto, Grecia-Algeria
17.30 PALLANUOTO Girone A, Grecia-Serbia
17.50 BASKET 3×3 Semifinali
17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno
17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale
18.00 EQUITAZIONE Finale individuale, 1° round
18.00 KARATE Eliminatorie -75 kg maschili
18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale
18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno
18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno
18.40 ATLETICA 1500m Donne 1° turno
18.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale 3° posto
18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno
18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale
18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Spagna
19.00 KARATE Finale -61 kg femminili
19.15 KARATE Finale -68 kg femminili
19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale
19.20 BASKET 3×3 Finale 3° posto
19.30 KARATE Finale -75 kg maschili
19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale
19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale
19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale
19.50 SKATEBOARD Street maschile, Qualificazioni
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale, Tunisia-Italia
20.00 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale
20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale
20.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Turchia
20.30 BASKET 3×3 Finale
20.45 EQUITAZIONE Finale individuale, 2° round
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (9.00-13.00, 14.00-23.00).
Diretta streaming: Rai Play (9.00-13.00, 14.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 11.00 Vela; Canale 2: 18.00 Equitazione; Canale 3: 9.00 Canottaggio; Canale 4: 13.00 Sollevamento pesi -65 kg maschili).
Diretta Live testuale: OA Sport.