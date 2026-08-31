Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 1° settembre, tv, streaming

Domani, martedì 1° settembre, si assegneranno altri 34 titoli dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (nove), nel sollevamento pesi (sei), nella ginnastica artistica (due), nel canottaggio (sei), nel karate (sette), nel basket 3×3 (due), nell’equitazione (uno) e nella pallamano (uno).

Nell’atletica si disputeranno altre nove finali, mentre nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie dell’all-around sia al maschile che al femminile, invece nel sollevamento pesi si disputeranno le gare di strappo e di slancio di tre categorie di peso. Nella pallamano terminerà il torneo femminile, mentre nel canottaggio si assegneranno i primi sei titoli, invece nel karate si premieranno le prime sette categorie di peso. Nel basket 3×3 si concluderanno entrambi i tornei, infine nell’equitazione andrà in scena la finale individuale.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.00-13.00, 14.00-23.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.00-13.00, 14.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 11.00 Vela; Canale 2: 18.00 Equitazione; Canale 3: 9.00 Canottaggio; Canale 4: 13.00 Sollevamento pesi -65 kg maschili), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Martedì 1° settembre

09.00 KARATE Eliminatorie -50 kg femminili e -55 kg femminili

09.00 CANOTTAGGIO Finale B singolo femminile

09.10 CANOTTAGGIO Finale B singolo maschile

09.20 CANOTTAGGIO Finale B singolo pesi leggeri maschile

09.40 CANOTTAGGIO Finale A singolo femminile

09.55 CANOTTAGGIO Finale A singolo maschile

10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale singolare maschile e singolare femminile

10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -75 kg maschili, Finale

10.10 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri femminile

10.25 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri maschile

10.30 GINNASTICA ARTISTICA All-Around femminile Finale

11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -75 kg maschili, Finale

11.00 KARATE Eliminatorie -60 kg maschili e -67 kg maschili

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate

12.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio misto

12.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri misto

13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -69 kg femminili, Finale

13.00 KARATE Finale -50 kg femminili

13.15 KARATE Finale -55 kg femminili

13.45 KARATE Finale -60 kg maschili

14.00 KARATE Finale -67 kg maschili

14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -69 kg femminili, Finale

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale 5° posto, Macedonia del Nord-Kosovo

16.00 KARATE Eliminatorie -61 kg femminili e -68 kg femminili

16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale

16.00 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Slovenia

16.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Semifinali

17.00 GINNASTICA ARTISTICA All-Around maschile, Finale

17.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Finale 3° posto, Grecia-Algeria

17.30 PALLANUOTO Girone A, Grecia-Serbia

17.50 BASKET 3×3 Semifinali

17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno

17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale

18.00 EQUITAZIONE Finale individuale, 1° round

18.00 KARATE Eliminatorie -75 kg maschili

18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale

18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno

18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno

18.40 ATLETICA 1500m Donne 1° turno

18.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale 3° posto

18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno

18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale

18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Spagna

19.00 KARATE Finale -61 kg femminili

19.15 KARATE Finale -68 kg femminili

19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale

19.20 BASKET 3×3 Finale 3° posto

19.30 KARATE Finale -75 kg maschili

19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale

19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale

19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale

19.50 SKATEBOARD Street maschile, Qualificazioni

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale, Tunisia-Italia

20.00 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale

20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale

20.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Turchia

20.30 BASKET 3×3 Finale

20.45 EQUITAZIONE Finale individuale, 2° round



PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (9.00-13.00, 14.00-23.00).

Diretta streaming: Rai Play (9.00-13.00, 14.00-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 11.00 Vela; Canale 2: 18.00 Equitazione; Canale 3: 9.00 Canottaggio; Canale 4: 13.00 Sollevamento pesi -65 kg maschili).

Diretta Live testuale: OA Sport.