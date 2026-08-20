Giochi del Mediterraneo 2026, gli sport non olimpici presenti nel programma a Taranto

Da domani, venerdì 21 agosto, anche se le prime partite di volley si sono tenute già oggi, giovedì 20, a giovedì 3 settembre si terrà a Taranto, in Puglia, la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo: le medaglie verranno distribuite tutti i giorni a partire da sabato 22 agosto.

Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997: il motto ufficiale della manifestazione è “Embrace the Future“, per sottolineare la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, facendo attenzione anche a sostenibilità ed innovazione.

Nel programma dei Giochi del Mediterraneo 2026 sono presenti sia sport che sono presenti alle Olimpiadi estive, sia sport che ne sono esclusi, ma che in larga parte appartengono al calendario dei World Games, noti anche come Giochi Mondiali.

Tra gli sport non olimpici, fanno parte del programma di Taranto 2026 le bocce, con le discipline di raffa, volo e petanque, il karate, presente con il kumite, la maratona di pattinaggio, il nuoto pinnato, che assegnerà ben 18 titoli, ed il padel.