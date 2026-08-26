Ginnastica ritmica, Viola Sella sul bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Gokce Emir sorprende tutti

Viola Sella ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva a cui prendono parte i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’azzurra ha totalizzato 105.700 punti in quel di Taranto e si è meritata il gradino più basso del podio grazie a quattro buoni esercizi: 26.050 con la palla, 25.650 con le clavette, 25.950 con il nastro e 28.050 con il cerchio.

La ventenne lombarda, già terza agli Assoluti alle spalle delle big Sofia Raffaeli e Tara Dragas, ha chiuso alle spalle della diciottenne turca Hatice Gokce Emir, che ha sovvertito il pronostico della vigilia ed è riuscita a imporsi con il totale di 106.850 davanti alla spagnola Daniela Pico (argento con 106.550, era al comando dopo il turno preliminare).

La quotatissima spagnola Alba Bautista ha commesso un grave errore con la palla e ha terminato al settimo posto (102.050). Margherita Fucci può ritenersi soddisfatta per la quarta posizione (105.250: 27.350 con il cerchio, 26.450 con la palla, 26.350 con le clavette, 25.100 con il nastro).