Ginnastica ritmica, Viola Sella e Margherita Fucci in finale ai Giochi del Mediterraneo. Pico al comando

Ai Giochi del Mediterraneo sono andate in scena le qualificazioni del concorso generale individuale di ginnastica ritmica. Le prime dieci atlete hanno staccato il pass per l’atto conclusivo della competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il turno preliminare, che tiene in considerazione soltanto i migliori tre punteggi sui quattro attrezzi, ha offerto le risposte attese alla vigilia: le spagnole Daniela Pico (82.950) e Alba Bautista (80.850) sono le favorite per la vittoria.

Pico si è distinta soprattutto al cerchio (27.600) e alle clavette (28.400), mentre Bautista ha commesso una sbavatura alle clavette (24.450) e ha faticato alla palla (26.150). La sorpresa della giornata di Taranto è la turca Hatice Gokce Emir (seconda con 81.250) e possibile rivelazione della manifestazione.

Le italiane sono di rincorsa: Margherita Fucci si trova al quarto posto con 79.000 punti (26.050 al cerchio, 26.500 alle clavette, 26.450 al nastro, scartato il 25.000 con la palla), Viola Sella staziona in quinta posizione con 78.850 (25.500 alla palla, 27.200 alle clavette, 26.150 al nastro, scartato il 25.250 di cerchio).

Le azzurre torneranno in pedana mercoledì 26 agosto per andare a caccia delle medaglie. Promosse anche le francesi Maena Millon (77.700) e Yseult Zavagno (76.450), la slovana Alja Pnikvar (77.250), la cipriota Maria Avgousti (76.100) e la portoghese Rita Araujo (76.000).