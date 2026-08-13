Ginnastica e cultura fisica
Ginnastica ritmica, tutte le qualificate alle finali dei Mondiali: Sofia Raffaeli prima al cerchio!
A Francoforte (Germania) sono andate in scena le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: le migliori diciotto atlete hanno staccato il pass per la finale del concorso generale individuale, dove verranno tra l’altro messi in palio tre tagliandi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028; le migliori otto ginnaste su ciascun attrezzo (cerchio, palla, clavette, nastro) si sono meritate l’approdo alle finali di specialità (eventi non previste ai Giochi, dove si gareggia solo nell’all-around).
Sofia Raffaeli e Tara Dragas disputeranno l’atto conclusivo sul giro completo nella giornata di venerdì 14 agosto, in virtù del quinto e del quindicesimo accredito: la fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale nel generale, proverà a ripetersi ai vertici e attenzione anche alla verve della friulana. Sofia Raffaeli è la numero 1 al cerchio e poi sarà in finale anche alla palla insieme alla compagna di squadra. Di seguito le qualificate alle finali dei Mondiali di ginnastica ritmica 2026.
QUALIFICATE FINALI MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2026
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)
1. Darja Varfolomeev (Germania) 89.000
2. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 87.350
3. Mariia Borisova (Russia) 86.900
4. Sofiia Ilteriakova (Russia) 85.600
5. Sofia Raffaeli (Italia) 85.000
6. Megan Chu (USA) 84.650
7. Alina Harnasko (Bielorussia) 84.400
8. Akmaral Yerekesheva (Kazakhstan) 84.200
9. Zilu Wang (Cina) 84.200
10. Qi Wang (Cina) 83.850
11. Rin Keys (USA) 83.500
12. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 83.150
13. Daniela Munits (Israele) 83.000
14. Meital Maayan Sumkin (Israele) 82.600
15. Tara Dragas (Italia) 82.350
16. Barbara Domingos (Brasile) 82.300
17. Vera Tugolukova (Cipri) 82.100
18. Takhmina Ikromova (Uzbekistan) 81.900
CERCHIO
1. Sofia Raffaeli (Italia) 30.100
2. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.800
3. Daniela Munits (Israele) 29.450
4. Darja Varfolomeev (Germania) 29.250
5. Takhmina Ikromova (Uzbekistan) 28.950
6. Mariia Borisova (Russia) 28.850
7. Taisiia Onofriichuk (28.650)
8. Megan Chu (USA) 28.500
PALLA
1. Darja Varfolomeev (Germania) 29.700
2. Sofia Raffaeli (Italia) 28.450
3. Tara Dragas (Italia) 28.450
4. Mariia Borisova (Russia) 28.400
5. Alina Harnasko (Bielorussia) 28.200
6. Zilu Wang (Cina) 28.100
7. Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.050
8. Vera Tugolukova (Cipro() 27.850
CLAVETTE
1. Sofiia Ilteriakova (Russia) 29.300
2. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.250
3. Mariia Borisova (Russia) 29.050
4. Akmaral Yerekesheva (Kazakhstan) 29.000
5. Qi Wang (Cina) 28.600
6. Rin Keys (USA) 28.400
7. Megan Chu (USA) 28.350
8. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 28.250
NASTRO
1. Darja Varfolomeev (Germania) 30.050
2. Mariia Borisova (Russia) 29.000
3. Alina Harnasko (Bielorussia) 28.800
4. Akmaral Yerekesheva (Kazakhstan) 28.350
5. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.300
6. Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.250
7. Megan Chu (USA) 27.800
8. Qi Wang (Cina) 27.800