Ginevra Taddeucci: “Siamo una squadra unitissima e fortissima”

Si chiudono con la medaglia d’argento centrata dall’Italia nella staffetta mista gli Europei senior 2026 di nuoto di fondo di Ginevra Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra a Signa, tesserata per Fiamme Oro ed AC Group CC Napoli.

L’atleta allenata da Giovanni Pistelli, inoltre, lascia Parigi con gli ori conquistati nella 10 km (specialità olimpica) e nella 5 km, e con il bronzo nella 3 km knockout sprint, completando così con l’odierna piazza d’onore il set di medaglie.

Ai microfoni di Rai 2 HD l’azzurra celebra l’argento odierno sottolineando i risultati di squadra: “Siamo una squadra unitissima e fortissima. Siamo vicecampioni del mondo, vicecampioni europei e campioni italiani, perché facciamo tutti parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che salutiamo e ringraziamo“.