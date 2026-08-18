Gianmarco Tamberi torna in gara da Campione d’Europa? Svelati i partecipanti in Silesia, tre rivali di lusso

Gianmarco Tamberi si è reso protagonista di un’impresa ai limiti del surreale, vincendo la gara di salto in alto agli Europei 2026 di atletica: mai oltre 2.23 metri nelle ultime due stagioni, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha ritrovato la grinta e la cattiveria agonistica dei giorni migliori, volando a 2.32 metri sulla pedana di Birmingham e conquistando la medaglia d’oro.

Il fuoriclasse marchigiano è riemerso dalle difficoltà e può guardare con fiducia al prosieguo del cammino che lo dovrà condurre alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il nostro portacolori dovrebbe tornare in gara sabato 22 agosto, in occasione della tappa della Diamond League prevista in Silesia (Polonia). Questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante si snoda su due giornate: sabato dedicato all’alto maschile e al salto in lungo femminile, poi il grosso del programma si svilupperà domenica 23 agosto.

Il nome del ribattezzato Gimbo figura nella startlist, ma chiaramente si aspettano tutte le conferme del caso sulla sua effettiva presenza. Nella lista di partenza è presente anche Matteo Sioli, ma il bronzo continentale vincitore di due tappe di Diamond League in stagione (Roma e Doha) ha accusato un problema fisico alla coscia dopo il primo tentativo a 2.30 e dunque si attendono conferme. Sono annunciati anche l’ucraino Oleh Doroshchuk (argento a Birmingham), il qatarino Mutaz Essa Barshim (l’altro Campione Olimpico di Tokyo) e lo statunitense JuVaughn Harrison (primatista mondiale stagionale con 2.34).