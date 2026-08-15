Gianmarco Tamberi manda un messaggio a tutti: “Mai arrendersi, dovete crederci sempre”

Gianmarco Tamberi è tornato sul tetto d’Europa a 34 anni, conquistando a Birmingham il quarto titolo continentale della carriera con un 2,32 che vale molto più di una semplice medaglia d’oro.

Il campione olimpico di Tokyo ha infatti migliorato di nove centimetri il proprio primato stagionale, riuscendo ancora una volta a esaltarsi nel momento decisivo e a superare l’ucraino Oleh Doroshchuk, fermatosi a 2,30 dopo una gara impeccabile fino a quel punto.

Un successo che porta a dieci le medaglie di Tamberi nelle grandi competizioni internazionali, otto delle quali d’oro, e che conferma la sua straordinaria capacità di reagire dopo un periodo complicato. La festa azzurra è stata completata dal bronzo di Matteo Sioli, terzo con 2,27 nonostante l’infortunio muscolare che lo ha costretto a interrompere la gara dopo il primo tentativo a 2,30.

È una doppietta storica per l’Italia nel salto in alto maschile agli Europei, mai verificatasi prima. Per Tamberi, inoltre, si tratta del quarto titolo continentale, conquistato in quattro edizioni diverse e non consecutive: un traguardo raggiunto in dieci anni e che lo rende, dopo Nadia Battocletti, il secondo italiano capace di vincere quattro ori agli Europei.

E dopo la vittoria, Gimbo ha affidato ai social un messaggio carico di emozione e determinazione, nella sua camera dopo la gara: “Dovete c….o crederci sempre, ve lo dico alle 2/3 di notte in Italia, non mollate mai niente. Più è dura e più investite. Mai mollare un c…o“.

MESSAGGIO SUI SOCIAL DI TAMBERI