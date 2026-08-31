Gianmarco Tamberi, l’oro ai Giochi del Mediterraneo per essere Campione di tutto. Avversari e quando gareggia

Gianmarco Tamberi vanta un palmares sconfinato, in cui spiccano la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il trionfo ai Mondiali 2023, quattro affermazioni agli Europei (2016, 2022, 2024, 2026), un sigillo iridato in sala (2016), una stoccata continentale al coperto (2019) e tre trofei generali di Diamond League (2021, 2022, 2024). Il fuoriclasse marchigiano è Campione di tutto, una stella assoluta del salto in alto internazionale, un faro dell’intera atletica tricolore, il capitano capace di alzare al cielo la Coppa Europa in ben due occasioni.

Il 34enne ha trionfato agli Europei di Birmingham nella serata di venerdì 14 agosto (facendo un bel regalo alla figlia Camilla per il suo primo compleanno) e ha poi dettato legge anche nella tappa di Diamond League andata in scena a Chorzow, proponendosi su misure importanti (2.32 a Birmingham e 2.31 in Silesia) dopo un paio di annate agonistiche complicate per problemi fisici. Dopo un mese di agosto ai vertici, il ribattezzato Gimbo è atteso da due appuntamenti da non perdere: i Giochi del Mediterraneo e gli Ultimate Championship, in modo da chiudere al meglio questa annata agonistica.

Prima tappa a Taranto, nella giornata di martedì 1° settembre (ore 18.55): Gianmarco Tamberi sarà il naturale favorito ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Effettivamente l’azzurro non si è mai imposto in questo evento (fu sesto a Mersin nel 2013, in occasione della sua unica partecipazione) e dunque la medaglia d’oro servirebbe a rafforzare il suo status di Campione di tutto. La concorrenza potrebbe essere in casa, visto che sarà della partita Christian Falocchi, che in questa stagione si è espresso a 2.30 in sala e punta a un risultato di spessore.

Attenzione al greco Antonios Merlos, che in questa annata agonistica è tornato su buoni livelli e ha saltato il personale di 2.27. L’ellenico non è andato oltre l’undicesima piazza agli Europei: alcuni appassionati lo ricorderanno per la vittoria ai Mondiali U20 nel 2018, anche se poi non riuscì a mantenere le promesse tra i grandi. Un occhio al turco Alperen Acet (2.23 nel 2026, ma 2.30 di personale), mentre sono meno accreditati lo sloveno Sandro Jersin Tomassini (2.16, 2.22), il cipriota Loizos Chrysostomou (2.19) e il francese Elijah Pasquier (2.21, 2.25).

QUANDO GAREGGIA GIANMARCO TAMBERI AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Martedì 1° settembre, ore 18.55.