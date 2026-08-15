Paola Borrelli stupisce ed avanza con il 2° tempo nei 200 farfalla agli Europei

Segnali positivi per l’Italia nel corso della mattinata della sesta giornata degli Europei di nuoto 2026. Nella vasca parigina, Giada Alzetta e Paola Borrelli hanno poco fa abilmente strappato il pass per le semifinali del pomeriggio nei 200 farfalla. Non ha invece partecipato alle batterie Anita Gastaldi (inizialmente iscritta) che risparmia energie in vista della finale dei 200 misti.

Le azzurre sono state protagoniste entrambe nella prima batteria, vinta da Paola Borrelli con il crono di 2’08″69, il secondo dell’overall. Prestazione molto solida dell’azzurra che è riuscita ad anticipare la sua connazionale Giada Alzetta, terza all’arrivo. Tempo di 2’11″46 per la classe 2006 che si qualifica alla semifinale con il settimo crono complessivo.

Assente come detto Anita Gastaldi che nel pomeriggio sarà impegnata nell’ultimo atto dei 200 misti e proverà l’assalto alla medaglia. La migliore delle tre batterie è stata la danese Helena Rosendahl Bach in 2’08″42.