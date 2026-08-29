Gerard ed Hovland appaiati al comando del Tour Championship a metà gara

I migliori trenta golfisti dei playoff della FedEx Cup al termine del BMW Championship continuano a darsi battaglia nell’ultimo evento della ricchissima competizione. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Tour Championship (montepremi 40 milioni di dollari) con la classifica che resta cortissima ed un cambio al vertice rispetto alla tornata d’esordio. Al comando troviamo infatti con lo score di -10 (130 colpi) la coppia composta dal norvegese Viktor Hovland e dall’americano Ryan Gerard.

In terza posizione, staccati di un colpo dai battistrada, troviamo gli statunitensi Chris Gotterup e Collin Morikawa, mentre al quinto posto con il punteggio di -8 ci sono i connazionali Scottie Scheffler e Cameron Young. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un superbo -8 impreziosito dall’eagle piazzato al par 5 della buca 18. Scheffler, numero uno dell’Official World Golf Ranking, si limita ad un -3 che lo sostiene nelle zone alte della classifica in vista dei round decisivi.

Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) completano la top ten in settima posizione con lo score di -7 l’australiano Adam Scott, lo svedese Ludvig Aberg e gli inglesi Matt Fitzpatrick e Justin Rose. Leaderboard ancora molto compatta con ben ventotto partecipanti capaci di chiudere i primi due giri con punteggi al disotto del par. L’unico che appare staccato è lo scozzese Robert MacIntyre, 29° con -3. Si è ritirato invece l’americano J.J. Spaun.

Perde forse il treno per le posizioni che contano Tommy Fleetwood. L’inglese, vincitore dell’edizione 2025, non va oltre il -1 di giornata scivolando in ventesima posizione con il punteggio complessivo di -4. Nulla è compromesso, ma il britannico dovrà innescare le marce alte a partire dal terzo round che avrà luogo a partire dalle 17.55 italiane. Aprirà le danze MacIntyre, mentre gli ultimi ad approcciare per la terza volta l’East Lake Golf Club saranno Hovland e Gerard alle 20.55.