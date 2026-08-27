Gabriele Guidi Rontani vince la battaglia con Martinez Bernad ed è oro nei pesi medi ai Giochi del Mediterraneo

Gabriele Guidi Rontani corona un torneo di alto profilo nei pesi medi e vince in rimonta la finale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 nella categoria -70 kg. È il terzo oro di giornata per la boxe italiana al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, dopo i successi ottenuti da Irma Testa nei -57 kg e da Melissa Gemini nei -65 kg, in attesa di Sirine Charaabi nel pomeriggio.

Guidi Rontani, capace di battere nei giorni scorsi il montenegrino Roganovic ed il marocchino Nadir, si è imposto anche nell’ultimo atto sullo spagnolo Frank Martinez Bernad per split decision. Il 22enne toscano ha dovuto rimediare ad un primo round tutto sommato equilibrato che ha visto però premiare quattro giudici su cinque il suo avversario.

Il nativo di Bagno a Ripoli classe 2004, ormai quasi spalle al muro, ha dato spettacolo nella fase centrale del combattimento dominando la seconda ripresa (5-0) e ribaltando la situazione anche grazie al punto di penalità comminato a Martinez Bernad per un warning. A quel punto il padrone di casa ha potuto gestire l’ultimo round in maniera intelligente, non prendendo troppi rischi ma portando comunque dei colpi puliti che si sono rivelati sufficienti per aggiudicarsi l’incontro.

Guidi Rontani è stato preferito all’iberico da tre giudici su cinque (tutti per 29-27), garantendosi dunque la vittoria a prescindere dal punto decurtato a Martinez Bernad (28-28 lo score finale degli altri due giudici).