Frederic Vasseur mette la Ferrari davanti: “I piloti devono rispettare il team, collaborano e si spingono a vicenda”

Il Mondiale F1 sta vivendo la sua lunga pausa estiva. Dopo l’Ungheria, i piloti torneranno in pista nel weekend del 21-23 agosto per affrontare il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort in un Campionato che vede sempre più saldamente in testa Andrea Kimi Antonelli. Ci sarà invece tanto lavoro da fare in casa Ferrari per colmare ancor di più il gap dalla Mercedes.

La scuderia di Maranello ha vissuto un ultimo periodo positivo, soprattutto con la monoposto guidata da Lewis Hamilton. Dopo un anno di ambientamento, il britannico sembra ora essere a suo agio sulla Rossa ed i risultati di questa prima parte della stagione lo dimostrano pienamente. Il pluricampione del mondo sta vincendo nettamente il confronto con Charles Leclerc e la posizione nel Mondiale sembra poter collocarlo come primo pilota della Ferrari, nonostante le parole di Frederic Vasseur.

Il Team Principal della scuderia italiana ha infatti commentato così ad Auto Hebdo la competizione interna tra i due piloti: “Una parte della performance viene sempre dal confronto tra i due piloti. Accade così da noi, ma come in McLaren e in Mercedes, un po’ meno in Red Bull per altre ragioni. Ma Mercedes e McLaren sono nella stessa nostra situazione: una settimana uno precede l’altro e poi accade l’opposto. Fa parte della performance”.

L’ingegnere ha quindi sottolineato l’importanza di mettere davanti la squadra, prima delle rivalità tra Hamilton e Leclerc: “Devono rispettare il team, come noi rispettiamo loro. Devono comportarsi correttamente. Vedo che collaborano e si spingono a vicenda verso la performance. Si progredisce anche perché loro sono al 110% in ogni giro. Anche nelle prove libere la cosa per loro più importante è essere davanti al compagno di squadra”.