Frederic Vasseur fiducioso: “Saremo in lotta fino a fine stagione, per ora tutto ha funzionato”

Archiviata ufficialmente una pausa estiva di tre settimane, è arrivato il momento di tornare in pista a Zandvoort questo weekend per i protagonisti del Mondiale di Formula Uno 2026. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha concesso un’intervista a Sky Sport facendo il punto della situazione in vista della seconda metà della stagione per quanto riguarda gli obiettivi e le prospettive della Scuderia di Maranello.

Vasseur non vuole sbilanciarsi troppo a proposito del tentativo di rimonta sulla Mercedes in entrambi i campionati: “Pensiamo al presente, poi vedremo se saremo in lotta per il titolo. Siamo al primo anno di omologazione di queste vetture, ci aspettavamo di non essere competitivi a Spa e Silverstone e mi avete dato il premio di miglior attore. Ma ero sincero…“.

Il manager francese ha poi aggiunto: “Qui basta vincere o perdere una gara e le cose possono cambiare, vale per noi come per gli avversari. Di sicuro saremo in lotta fino a fine stagione, per ora tutto ha funzionato e speriamo continui così“. Ferrari che ha chiuso la prima metà di stagione come seconda forza in griglia, a 72 punti dalla Mercedes nella classifica costruttori.

Una delle note positive dei primi 12 Gran Premi dell’anno è sicuramente la crescita prestazionale di Lewis Hamilton rispetto ad un pessimo 2025: “Un anno fa ho sottovaluto la difficoltà per un pilota come Lewis di cambiare il team dopo tanti anni in Mercedes“, ha ammesso Vasseur.