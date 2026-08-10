Franesco Guerra primo degli italiani nei 5000: “Livello altissimo, ho cercato di lottare con quello che avevo”

Si è chiusa con la vittoria del grande atteso Jakob Ingebrigtsen la finale dei 5000 maschili ai Campionati Europei di atletica 2026. Sulla pista di Birmingham, il norvegese è riuscito a conquistare il titolo continentale al termine di una gara che si è risolta solo nei metri finali. Lo scandinavo ha firmato il crono di 13:15.29, primato stagionale, tornando al successo dopo una stagione difficile.

Completano il podio il tedesco Florian Bremm, argento in 13:15.60, ed il francese Etienne Daguinos, bronzo in 13:16.09. Il migliore dei tre italiani è stato Francesco Guerra, sedicesimo all’arrivo con il tempo di 13:33.40. L’azzurro ha cercato di seguire la dozzina di atleti nel gruppo principale, ma a quattro giri dalla fine, complice anche una caduta, ha pian piano perso terreno, scivolando in fondo.

Il classe 2001 nativo di Roma, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la sua prova: “Sicuramente è stata una gara complicata visto il livello altissimo. Io ho cercato di lottare con il meglio che avevo a disposizione. Questa settimana ho avuto qualche problema di salute, non ero convinto della mia forma. Per fortuna è andata bene, ho gareggiato più o meno come mi aspettavo, sono contento”.