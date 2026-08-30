Francesco Inzoli mastino nel vento: oro ai Giochi del Mediterraneo, che brividi con Pravdica…

Francesco Inzoli ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’azzurro era il grande favorito della vigilia allo Stadio Giuseppe Valente di Taranto ed è riuscito a imporsi di fronte al proprio pubblico, ma la gara è stata decisamente più complessa rispetto alle attese e ci si è dovuti sporcare le mani per meritarsi il titolo a una misura di tutto rispetto in campo internazionale.

Il 21enne milanese ha aperto la serata con un comodo 8.05, replicato alla seconda prova, e prendendo subito il comando della gara. Dopo un passaggio da 7.86, l’allievo di coach Fabrizio Donato ha alzato l’asticella con un brillante 8.14, ma il croato Filip Pravdica ha replicato con un inatteso 8.14, condizionato dall’esagerato vento a favore (+4,7 m/s!). Il nostro portacolori ha voluto suggellare la propria affermazione con un chiaro 8.19 (2,4 m/s di brezza alle spalle, oltre il limite imposto per la ratifica delle prestazioni a fini statistici), replicato all’ultimo tentativo per mettere la ciliegina sulla torta.

Francesco Inzoli è cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo mese: dopo aver saltato 8.25 metri a Molfetta ed essersi spinto fino a 8.27 in occasione degli Assoluti, era riuscito a qualificarsi alla finale degli Europei con un 8.34 ventoso e poi aveva chiuso l’atto conclusivo in sesta posizione con 8.04 (1,5 m/s di Eolo avverso). La medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo rappresenta indubbiamente un trampolino di lancio per il prossimo futuro, considerando anche gli ampi margini del fratello maggiore di Daniele, fresco Campione del Mondo U20. Bronzo al collo dell’algerino Tarek Hocine (8.03), che ha preceduto il serbo Luka Boskovic (7.94) e il francese Erwan Konate (7.86).