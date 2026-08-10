Francesco Inzoli: “Dovevo mettere qualche cm tra me e mio fratello Daniele…Furlani mi ha spiegato l’infortunio”

Francesco Inzoli ha superato le qualificazioni del salto in lungo con la miglior misura assoluta ai Campionati Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il giovane emergente azzurro è balzato in vetta alla graduatoria al terzo e ultimo tentativo con un 8.34 ventoso (+3.1 m/s) rivelatosi decisivo per il passaggio in finale, infatti il 7.89 ottenuto nella prima serie (seguito da un nullo) non sarebbe stato sufficiente per entrare nella top12.

Ai microfoni di Rai Sport il 21enne portacolori delle Fiamme Gialle è stato interpellato a proposito della recente vittoria del fratello Daniele ai Mondiali U20 di Eugene, in cui ha portato il personale a 8.15: “Innanzitutto complimenti a Daniele, anche se glieli avevo già fatti. Dopo il suo exploit a Eugene bisognava mettere qualche altro centimetro tra noi due, quindi ci tenevo a far bene qua (sorride, ndr)…“.

Francesco Inzoli ha poi commentato l’andamento della sua gara: “Primo salto una misura un po’ di passaggio diciamo, poi il secondo era molto bello ma nullo, infatti un po’ di tensione si faceva sentire. Però sapevo di avere la possibilità di saltare queste misure, quindi ho cercato di rimanere concentrato fino alla fine con sangue freddo ed è andata bene“.

Sull’infortunio ed il ritiro di Mattia Furlani: “L’ho visto a terra dopo il suo primo salto. Lì per lì si è alzato ed è andato a parlare col suo staff, poi gli ho chiesto brevemente e mi ha detto che probabilmente ha avuto una piccola ricaduta di qualcosa. Comunque sappiamo che viene da un infortunio e non è mai facile riprendersi da queste cose. Sappiamo comunque che ritornerà al livello che ha dimostrato di avere“.