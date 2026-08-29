Francesco Bagnaia si scuote: “Oggi poco feeling, ma domani posso fare meglio. Non mollerò mai”

Ha poca voglia di sorridere Francesco Bagnaia al termine della Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “Motorland” di Alcaniz (Spagna), infatti, il due-volte campione del mondo ha vissuto una gara anonima, conclusa in undicesima posizione, senza dar mai la sensazione di poter lottare per le zone alte della classifica.

Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a Marc Marquez con un margine di vantaggio di 1.1 su Alex Marquez, mentre sale sul gradino più basso del podio Marco Bezzecchi a 2.0. Quarta posizione per Pedro Acosta a 2.6, quinta per Jorge Martin a 6.2 mentre in sesta troviamo Fermin Aldeguer a 10.4. Settimo Diogo Moreira a 11.0, ottavo Raul Fernandez a 11.2, nono Johann Zarco a 12.0, mentre completa la top10 Jack Miller a 12.1.

Al termine del sabato del Motorland il pilota del team Ducati ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stata una giornata migliore di ieri soprattutto a livello di feeling, specialmente nella FP2 dopo piccola modifica. Nella Sprint Race, invece, ho faticato molto a llivello di trazione in uscita di curva e ci stiamo lavorando. Nel complesso la gara è stata lunga, tosta e con poco feeling”.

Pecco lancia poi un messaggio chiaro: “Domani? Penso che potrebbe andare meglio. Ad ogni modo non sono qua che tiro a campare. Io vengo in pista per andare forte. Non mi interessa ora dove sarò l’anno prossimo. Io voglio pensare al presente anche perché occasioni per fare bene ne ho avute poche negli ultimi anni e cerco di sfruttarle. Mi conoscete, io non mollerò mai”.