Francesco Bagnaia: “Ad Aragon mi aspetto di essere più vicino ai primi fin da subito”

Francesco Bagnaia vuole voltare pagina dopo un weekend di Silverstone a dir poco disastroso e si presenta al MotorLand di Alcañiz con l’ambizione di tornare a lottare per le posizioni di vertice in occasione del Gran Premio d’Aragon 2026, in programma da venerdì 27 a domenica 29 agosto e valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Pecco è ormai quasi fuori dai giochi per il titolo iridato dopo gli zero punti raccolti in Gran Bretagna, ma spera comunque di chiudere la sua esperienza in Ducati togliendosi qualche altra soddisfazione in modo da arrivare con uno slancio positivo ai test in vista del 2027 con Aprilia. Il piemontese sarà un’outsider al MotorLand, circuito che in passato gli ha riservato gioie e dolori.

“Aragón è una pista a cui sono particolarmente legato: qui ho conquistato la mia prima vittoria in MotoGP, la prima in assoluto con la Ducati. Rispetto a Silverstone è un circuito meno impegnativo dal punto di vista fisico. Mi aspetto di essere più vicino ai primi fin da subito e di poter iniziare a tornare nella scia dei più forti“, dichiara Bagnaia al sito ufficiale del team di Borgo Panigale.