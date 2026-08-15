Fortunato ammette: “Lo spagnolo è stato più coraggioso”. E Cosi aggiunge: “Importante un bronzo in questa stagione”

Le aspettative erano alte per Francesco Fortunato, arrivato agli Europei 2026 di atletica forte di una stagione fin qui straordinaria. Il pugliese non è riuscito a centrare il titolo nella mezza maratona di marcia, ma ha comunque conquistato una preziosa medaglia d’argento, mentre Andrea Cosi ha completato la festa italiana salendo sul terzo gradino del podio.

Fortunato, reduce da risultati di assoluto rilievo sui 21,097 km, ha chiuso la prova in 1h23:36, alle spalle dello spagnolo Paul McGrath, vincitore in 1h23:23. Il portacolori azzurro ha provato a rientrare dopo aver accusato il forcing del rivale al nono chilometro, riuscendo a ridurre sensibilmente il distacco, prima che l’iberico riuscisse nuovamente ad allungare.

Il tentativo di rimonta non è bastato per conquistare l’oro, ma il secondo posto rappresenta comunque un miglioramento rispetto al bronzo ottenuto a Roma nel 2024, quando si gareggiava sulla distanza dei 20 km.

Al termine della gara, Fortunato ha analizzato così la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Un argento che vale tanto, ovviamente volevo vincere, ma lo spagnolo è stato molto forte e sapevo che si sarebbe presentato qui al top. Lui ha avuto il coraggio di attaccare al 9° km, io invece sono stato più prudente nel partire dopo. Ho cercato di avvicinarmi al leader. Comunque, va bene e mi prendo questo risultato. Sono contento di aver dato un contributo al medagliere della squadra“.

Grande soddisfazione anche per Cosi, autore di una prova che gli ha permesso di conquistare il podio in 1h23:49. Il marchiatore italiano ha preceduto l’ucraino Mukola Rushchak, quarto in 1h24:12, e ha così completato un podio particolarmente significativo per la squadra azzurra.

Cosi ha raccontato il valore del risultato ottenuto dopo una stagione complicata: “Venivo da una stagione dura, in cui il lavoro è stato tanto, ma i risultati non arrivavano. Qui sono riuscito a prendermi questo bronzo ed essere parte di questa squadra, che continua a crescere“.