Formula 1, GP d’Italia 2026: Monza si prepara al grande weekend di settembre

La Formula 1 torna a Monza per uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Dal 4 al 6 settembre 2026 l’Autodromo Nazionale ospiterà il Gran Premio d’Italia, tredicesimo round del Mondiale e tappa immediatamente successiva al weekend di Zandvoort.

Per piloti e squadre sarà un altro passaggio importante della seconda parte del campionato. Per il pubblico italiano, invece, Monza resta qualcosa di diverso da una normale gara: è uno degli eventi sportivi più riconoscibili del Paese e uno dei fine settimana in cui la Formula 1 mostra in modo più evidente il legame con la propria storia.

Monza, velocità e tradizione

Inserito nel calendario del Mondiale fin dalle origini della Formula 1, il circuito brianzolo conserva caratteristiche che lo rendono immediatamente riconoscibile.

I suoi 5,793 chilometri premiano velocità di punta, efficienza aerodinamica e precisione nelle grandi staccate. Rettilinei molto lunghi vengono interrotti da punti decisivi come la Prima Variante, le curve di Lesmo, la Variante Ascari e la Parabolica, oggi intitolata a Michele Alboreto.

È proprio questa combinazione a rendere Monza un circuito particolare. Gli assetti utilizzati dalle monoposto sono tradizionalmente orientati verso una configurazione a basso carico aerodinamico, con l’obiettivo di ridurre la resistenza all’avanzamento senza compromettere troppo la stabilità in frenata e in percorrenza.

Ogni errore può costare caro, soprattutto quando il gruppo è compatto e le differenze sul giro diventano minime.

Il programma del GP d’Italia 2026

Il weekend inizierà venerdì 4 settembre con le prime due sessioni di prove libere.

Sabato 5 settembre sarà il momento della terza sessione di libere e soprattutto delle qualifiche, fondamentali su un circuito dove posizione di partenza, scia e strategia possono cambiare rapidamente il quadro della gara.

La corsa è in programma domenica 6 settembre.

Tre giornate che tradizionalmente richiamano appassionati non soltanto dall’Italia, ma da numerosi Paesi europei. La posizione di Monza, a pochi chilometri da Milano e ben collegata con il resto della Lombardia, contribuisce a trasformare il Gran Premio in un vero weekend internazionale.

L’esperienza del pubblico a Monza

Vedere una gara di Formula 1 dal vivo significa osservare aspetti difficili da percepire completamente attraverso la televisione.

A Monza questo vale in particolare per la velocità. La differenza tra le monoposto nei rettilinei, la violenza delle frenate e il passaggio ravvicinato nelle varianti restituiscono una prospettiva molto diversa del lavoro svolto dai piloti.

Anche la scelta della zona del circuito cambia l’esperienza.

Le tribune vicine alle varianti permettono di seguire le fasi di frenata e i possibili tentativi di sorpasso, mentre altri settori consentono di apprezzare maggiormente la velocità delle vetture. L’area General Admission rappresenta invece una soluzione differente per chi preferisce vivere il weekend muovendosi nelle zone accessibili del circuito.

Con l’avvicinarsi dell’evento, chi sta ancora organizzando il viaggio può verificare la disponibilità dei biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 sul marketplace Seatpin, dove le offerte provengono da venditori indipendenti e i prezzi possono quindi essere superiori o inferiori al valore nominale.

Un weekend che va oltre la gara

Il Gran Premio d’Italia non si limita alle due ore della domenica.

Le prove del venerdì permettono agli spettatori di vedere le squadre lavorare sulle diverse configurazioni delle vetture. Il sabato porta la tensione delle qualifiche, mentre la domenica concentra il momento più atteso dell’intero weekend.

A questo si aggiunge l’atmosfera che circonda il circuito.

Il pubblico italiano è da sempre uno degli elementi caratteristici di Monza. Le tribune assumono un’identità particolare durante il Gran Premio e, indipendentemente dalla situazione di campionato, l’attenzione riservata alla Ferrari resta inevitabilmente superiore a quella di qualsiasi altra squadra.

È una componente che contribuisce a rendere il GP d’Italia diverso da molte altre gare del calendario.

Come organizzare la visita

Per chi arriva da fuori regione è consigliabile programmare con anticipo non soltanto l’ingresso al circuito, ma anche trasporti e pernottamento.

Milano rappresenta la base più comune per molti visitatori internazionali, mentre Monza e le località circostanti permettono di ridurre gli spostamenti nei giorni dell’evento.

La domenica è naturalmente la giornata con la maggiore affluenza. Arrivare con largo anticipo consente di gestire con maggiore tranquillità i controlli all’ingresso e raggiungere il proprio settore prima delle fasi che precedono la partenza.

Chi segue più appuntamenti durante la stagione può inoltre consultare la disponibilità dei biglietti Formula 1 per gli altri Gran Premi presenti nel calendario internazionale.

Monza pronta per un altro capitolo della sua storia

Dal 1950 il nome di Monza accompagna la storia del Campionato del Mondo e il Gran Premio d’Italia continua a rappresentare uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.

Cambiano le monoposto, i regolamenti, i protagonisti e gli equilibri del Mondiale, ma il fascino del circuito resta sostanzialmente intatto.

Dal 4 al 6 settembre il paddock tornerà quindi in Brianza per tre giorni di Formula 1. E quando le monoposto si schiereranno sulla griglia domenica, Monza sarà ancora una volta al centro dell’attenzione del motorsport mondiale.