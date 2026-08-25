Fabio Fognini sull’assenza di Sinner allo US Open: “La salute viene prima di tutto”

La sicura assenza di Jannik Sinner, fermato ai box dai problemi fisici che lo hanno costretto allo stop dopo Wimbledon, e il rientro di Carlos Alcaraz dopo l’infortunio che lo ha tenuto a riposo forzato per oltre quattro mesi sono certamente i temi di maggior interesse che ruotano intorno all’imminente inizio dello US Open.

Fabio Fognini, sui propri canali social, ha voluto dedicare un messaggio a Sinner evidenziando come la condizione fisica sia l’aspetto più importante per un atleta professionista. Il ligure si è poi soffermato sull’imminente ritorno agonistico del fuoriclasse spagnolo.

Sull’assenza di Sinner e la priorità per la salute: “Il suo ginocchio ha detto no e ha bisogno di tempo. Come abbiamo letto nelle sue dichiarazioni, è triste e deluso perché sognava di giocare gli US Open. La salute viene però prima di tutto e auguriamo a Jannik una pronta guarigione. Tornerà presto in campo per vincere”.

Sul rientro in campo dello spagnolo dopo la lunga assenza: “Ritorna Carlos Alcaraz. Siamo tutti curiosi di vedere come sta e se riuscirà a esprimere il suo livello. Occhi incollati alla televisione. Peccato perché ci aspettavamo una sfida tra i due titani del nostro sport” .