Flavio Cobolli: “Vittoria importante, venivo da un periodo con tanti pensieri”

Ne aveva bisogno Flavio Cobolli. Il tennista romano ha affrontato nel secondo turno del Masters1000 di Cincinnati il serbo Miomir Kecmanovic e si è imposto col punteggio di 6-1 4-6 6-3.

Dopo un primo set dominato, l’arrivo della pioggia ha un po’ cambiato le carte in tavole e Kecmanovic ha reagito, facendo suo il secondo parziale. Bravo l’azzurro a rimanere comunque in partita e prendersi un successo significativo, visto il momento poco brillante.

Concetti che lo stesso Cobolli ha espresso ai microfoni, poco dopo il match: “Giocare contro di lui è sempre difficile. Ci ho giocato tre volte quest’anno, spero sia abbastanza…(sorride, ndr.). E’ stata una grande prova perché venivo da tanti pensieri, il mio gioco non è al massimo“, ha confessato.

“Avevo espresso un buon tennis nel primo set, poi siamo stati interrotti dalla pioggia e non è mai semplice poi tornare in campo. Credo di non aver perso la lucidità per conquistare la vittoria“, ha concluso.