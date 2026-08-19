Flavio Cobolli quarto nella Race verso Torino! Importante scontro diretto vinto con Jodar nella corsa alle ATP Finals

Un vero e proprio scontro diretto. Flavio Cobolli ha avuto la meglio sullo spagnolo Rafael Jodar negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano ha così raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo statunitense.

L’affermazione, però, assume un peso specifico ancora maggiore nell’ottica di uno dei grandi obiettivi stagionali dell’azzurro: la qualificazione alle ATP Finals. L’accesso al torneo di fine anno, come noto, dipende dalla classifica di rendimento del 2026, la cosiddetta “Race to Turin”. In questa graduatoria, Cobolli occupa attualmente il quarto posto con 3.230 punti, avendo scavalcato l’americano Ben Shelton con questo risultato.

Il successo ottenuto oggi contro Jodar, poi, è stato quindi fondamentale anche per respingere l’eventuale assalto dello spagnolo alla posizione dell’azzurro. Jodar è infatti settimo nella Race con 2.499 punti ed è tra i tennisti più in forma del momento.

Un risultato, dunque, di grande importanza nella corsa verso il Masters di fine anno, al quale è già qualificato Jannik Sinner, leader della graduatoria e attualmente fermo per un problema al ginocchio destro. Anche il numero 3 della Race, Carlos Alcaraz, è ai box per un problema al polso. In caso di vittoria del torneo di Cincinnati, Cobolli potrebbe inoltre puntare al sorpasso ai danni di “Carlitos”.

RACE AGGIORNATA

Mercoledì 19 agosto

1 Jannik Sinner ✓ 25 ITA 7.950

2 Alexander Zverev ✓ 29 GER 6.650

3 Carlos Alcaraz 23 ESP 3.650

4 Flavio Cobolli 24 ITA 3.230

5 Ben Shelton 23 USA 3.120

6 Daniil Medvedev 30 RUS 2.580

7 Rafael Jódar 19 ESP 2.499

8 Novak Djoković 39 SRB 2.320