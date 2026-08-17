Flavio Cobolli in cerca degli ottavi a Cincinnati. In campo i big e tanti doppi azzurri

A Cincinnati, nel combined Masters 1000-WTA 1000 che continua a monopolizzare l’Ohio, è tempo di terzi turni di lusso. E anche in casa Italia qualcosa da dire c’è, con Flavio Cobolli atteso sul Grandstand alla prova costituita dal belga Alexander Blockx. Ci si trova in questo caso in una delle due zone della parte alta di tabellone più “ingolfate”, dato che chi vince avrà uno tra Jodar e Tabilo, in ogni caso un affare non semplice.

Per Cobolli c’è la possibilità di prendersi la rivincita di Montecarlo, quando perse 6-3 6-3 contro il belga, il tutto prima di arrivare alla doppia cavalcata Slam che gli sta dando, fino ad ora, chance estremamente concrete di arrivare alle ATP Finals di Torino. L’obiettivo primario, però, adesso è quello di recuperare una fiducia che non è apparsa al massimo possibile negli ultimi appuntamenti, e un confronto come quello con Blockx non è banale in tal senso.

Tra i match maschili da tenere d’occhio, anche un Lehecka-Fils di primissimo ordine sul campo intitolato a Tony Trabert, in questo caso il terzo dell’impianto nell’Ohio. Ritorna in campo anche Alexander Zverev: il numero 1 del seeding se la vedrà con il francese Terence Atmane, che non è avversario da sottovalutare soprattutto in questa sede. Il motivo è molto semplice: nel 2025 solo Jannik Sinner lo ha fermato nel cammino partito dalle qualificazioni e andato avanti fino alla semifinale.

In campo femminile i confronti da seguire sono anche di più, se possibile. E si apre col botto, con uno Swiatek-Sakkari che ha i suoi buoni significati nel momento in cui la greca sta vivendo una fase certamente migliore rispetto anche solo a pochi mesi fa. In chiusura di programma Eala-Anisimova ha tutto per attrarre dal punto di vista sia mediatico che tennistico. Nel mezzo, il derby USA Navarro-Pegula e un Noskova-Tauson che, più di Cirstea-Kalinskaya, fa sorgere una legittima domanda: per quale motivo la campionessa di Wimbledon deve giocare sul quarto campo in ordine di importanza all’interno dell’impianto?

Tanti doppi, si diceva. In particolare, il campo 10 è “colonizzato” dalle presenze tricolori. Innanzitutto un quasi derby, con Arnaldi/Musetti attesi da Darderi/Etcheverry, per poi procedere con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che se la vedranno con i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. Più in là Cobolli ritornerà in campo assieme al peruviano Ignacio Buse, ma i favoriti qui sono i francesi Doumbia/Reboul. E c’è anche Sara Errani assieme a Leylah Fernandez, ma questo duo italo-canadese ha già un primo turno tutto da capire contro la russa Mirra Andreeva e la rumena Sorana Cirstea.