Flavio Cobolli carico: “Sono un guerriero, non mi piace perdere”

Flavio Cobolli ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati al termine di una sfida tutt’altro che semplice contro Alexander Blockx. Il tennista italiano ha avuto il merito di restare dentro la partita anche nei momenti più delicati, riuscendo a ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa nel set decisivo. Il successo è arrivato con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5.

Nel terzo parziale Cobolli ha infatti rischiato seriamente di salutare il torneo. Un errore di dritto nell’ottavo game ha consegnato al belga l’opportunità di servire per chiudere l’incontro. L’azzurro, però, ha reagito immediatamente: ha trovato due risposte vincenti consecutive che gli hanno permesso di strappare il servizio a Blockx e, sul 6-5, ha completato l’opera mantenendo la battuta senza concedere occasioni.

Al termine della partita, Cobolli ha sottolineato soprattutto la propria capacità di non arrendersi. “Sono un guerriero, davvero non mi piace perdere. Se vedo una chance, cerco di afferrarla“, ha spiegato ai microfoni dell’ATP. L’italiano ha poi riconosciuto anche il ruolo della fortuna nell’epilogo della sfida: “Oggi sono stato un po’ fortunato su una risposta. Alla fine abbiamo dato vita a una grande battaglia e credo che entrambi meritassimo di vincere. Questa volta, però, la fortuna è stata dalla mia parte“.

Con il prossimo appuntamento già all’orizzonte, Flavio ha invitato a mantenere alta la concentrazione: “Ora devo rimanere concentrato per la prossima partita, che so essere molto importante“.

Il successo ha inoltre confermato una crescita sul piano mentale. Il romano ha evidenziato quanto sia cambiato il suo approccio alle difficoltà: “Penso che in questa partita sia migliorata molto la mia capacità di lottare fino alla fine, e anche il mio atteggiamento in campo. Ho lottato su ogni punto e questo è ciò di cui ho bisogno per vincere una partita. Sono davvero molto orgoglioso di me stesso“.

Infine, Cobolli ha scelto una metafora particolarmente significativa per descrivere la sua prestazione: “Oggi ho anche tirato fuori le spade, quindi questa settimana sono più guerriero del solito“. Un’attitudine che il giocatore vuole rendere parte integrante del proprio rapporto con il pubblico: “È questo che mi piace trasmettere al pubblico: quanto mi piace vivere una battaglia in campo, quanto amo lottare e vincere“.