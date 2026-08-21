Flavio Cobolli ad un passo dalla top3 nella Race! Alcaraz nel mirino, ATP Finals sempre più vicine

Prosegue l’avventura in Ohio di Flavio Cobolli, che ha collezionato la quarta vittoria consecutiva della settimana al set decisivo raggiungendo la prima semifinale in un Masters 1000 della carriera. Il numero 10 al mondo, dopo aver sconfitto il padrone di casa statunitense Tommy Paul per 2-6 6-3 6-4, troverà nel penultimo atto del torneo a Cincinnati il francese Arthur Fils.

In assenza degli infortunati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ma anche dei già eliminati Novak Djokovic, Alexander Zverev e Ben Shelton, l’occasione è ghiotta per i giocatori rimasti in tabellone e Cobolli vuole approfittarne per regalarsi il primo titolo di peso nel circuito maggiore (in passato ha vinto due 500 ed un 250), macinando allo stesso tempo punti cruciali per scalare il ranking e avvicinarsi al grande obiettivo della qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Il 24enne romano, grazie ai 400 punti della semifinale in Ohio, è già certo di chiudere il torneo nella peggiore delle ipotesi al quarto posto della Race dopo aver scavalcato Shelton (fermo a 3120 punti). Cobolli si trova adesso ad un solo successo dalla top3, perché in caso di accesso in finale a Cincinnati supererebbe anche Alcaraz (bloccato da mesi a quota 3650 punti in attesa di tornare in campo agli US Open) totalizzando 3680 punti nell’anno solare 2026.

In ogni caso Flavio ha messo un mattoncino prezioso nella corsa verso Torino, avendo allungato su alcuni inseguitori temibili come Daniil Medvedev, Rafael Jodar, Felix Auger-Aliassime e Jakub Mensik. La strada comunque è ancora lunga e sarà importante fare legna anche a Flushing Meadows e nella tournée asiatica per arrivare ai tornei indoor con un margine rassicurante sul nono della Race (che attualmente sarebbe Taylor Fritz, a -1050 da Cobolli ed impegnato stasera nei quarti a Cincy).