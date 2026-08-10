Flag football, Mondiali 2026: i convocati dell’Italia. In palio i pass olimpici

È terminato ieri l’ultimo raduno delle Nazionali italiane di flag football in vista degli imminenti Campionati Mondiali 2026, in programma a Dusseldorf dal 13 al 16 agosto. Azzurri ed azzurre hanno svolto la fase finale della preparazione verso la rassegna iridata al CPO “Giulio Onesti” di Roma dal 4 al 9 agosto, in attesa della scrematura finale del roster che volerà in Germania.

All’evento prenderanno parte sedici squadre per sesso, suddivise in quattro gironi da quattro compagini: le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: gli uomini si sono laureati Campioni d’Europa lo scorso anno e possono puntare in alto, incominciando il proprio cammino in un girone che comprende Francia, Gran Bretagna, Panama; le donne saranno tra le outsider, pronte a sorprendere partendo dal girone con Messico, Germania e Slovenia. In palio i primi pass olimpici per Los Angeles 2028, che verranno assegnati alle migliori due classificate del torneo (sia al femminile che al maschile) senza considerare gli Stati Uniti, già qualificati d’ufficio in qualità di Paese ospitante.

Le italiane che hanno preso parte al raduno sono Maya Lan Di Fazio, Andrea Ferro Avolese, Alice Fimiani, Beatrice Galimberti, Margherita Germinetti, Siria Granelli, Renate Jirjena, Martika Marcucci, Lucia Mastellone, Chiara Peroni, Emma Petrillo, Sofia Petrillo, Aleksandra Radisavljevic e Gaia Ventura, ma alla fine verranno selezionate solamente 12 atlete per il Mondiale.

Stesso discorso per la squadra maschile, con Austin Joseph Albericci, Simone Alinovi, Henry Blackburn, Jordan Bouah, Piero Bressan, Claudio Corrado, Andrea Fantin, Jared Lee Gerbino, Daniele Latorraca, Paolo Lazzaretto, Vincent Joseph Papale, Riccardo Petrilli, Tamsir Seck, Frank Stola, Andrea Volonnino e Luke Zahradka in lizza per i 12 posti del roster.