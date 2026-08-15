Flag football, l’Italia travolge la Germania a domicilio e approda in semifinale ai Mondiali!

L’Italia continua a sognare ai Mondiali 2026 di flag football, qualificandosi alle semifinali nel torneo maschile: dopo aver primeggiato nella fase a gironi contro Francia, Gran Bretagna e Panama, gli azzurri si sono imposti nei quarti di finale, dettando legge nel primo incrocio a eliminazione diretta e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura a Düsseldorf (Germania).

I Campioni d’Europa hanno travolto i padroni di casa con il perentorio punteggio di 38-22 e stasera (ore 19.15) torneranno in campo per affrontare il Canada, che ha giganteggiato contro le Samoa Americane per 24-14. La nostra Nazionale si sta giocando la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questo sport farà il proprio esordio nel programma a cinque cerchi: la rassegna iridata metterà in palio due pass, ma se gli USA, già qualificati in qualità di Paese ospitante, dovessero andare in finale, allora sarà sufficiente imporsi nell’atto conclusivo per il terzo posto.

L’Italia si troverà di fronte un avversario di notevole blasone e di grande riferimento in campo internazionale, ma lo spessore tecnico offerto dai nostri portacolori negli ultimi tre giorni legittima di coltivare sogni di gloria. Gli azzurri sono passati in vantaggio dopo 47 secondi per merito di Vincent Papale, che ha marcato un touchdown e poi ha concretizzato la trasformazione da due punti (8-0). I tedeschi hanno reagito sei minuti più tardi con Fabian Achenbach (8-6).

A metà del primo tempo (si disputano due frazioni da venti minuti ciascuno), il touchdown di Jared Gerbino regala il 14-8, ma a 4′ dalla sirena ci pensa Fabian Achenbach a pareggiare i conti (14-14), poi il sorpasso con la trasformazione da 2 punti. Prima dell’intervallo, un touchdown di Jared Gerbino e un 2-pt try di Vincent Papale permettono all’Italia di involarsi sul 22-16. In avvio di ripresa l’Italia prende il largo con Jordan Bouah e Vincent Papale (30-16), amministra bene il vantaggio e si invola verso il successo.