Flag football, l’Italia si arrende ai maestri americani: l’argento ai Mondiali vale le Olimpiadi!

L’Italia maschile conquista la medaglia d’argento ai Mondiali senior 2026 di flag football: a Dusseldorf, in Germania, gli azzurri cedono in finale agli Stati Uniti, che si impongono nell’ultimo atto con lo score di 26-46, ma si consolano con la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ottenuta ieri con l’accesso all’ultimo atto. Con gli USA già qualificati ai Giochi in qualità di Paese ospitante, l’altro posto in palio va al Canada, terzo, mentre nel torneo femminile staccano i pass olimpici Canada e Messico.

Nella prima frazione gli USA vanno subito in vantaggio al 3′ con il touchdown di Davis e la trasformazione da 2 vale lo 0-8, ma l’Italia reagisce immediatamente ed al 6′ arriva la marcatura di Bouah, con conversione da 2 per l’8-8. A metà tempo gli Stati Uniti spaccano la partita: al 10′ segna Smith per l’8-14, poi è ancora Davis a marcare, sia al 14′ che al 19′, con due conversioni da 2 per l’8-30. All’ultimo respiro segna anche Doucette, con la conversione da 2 che fissa lo score sull’8-38 all’intervallo.

Nella ripresa l’Italia accorcia al 5′ con il touchdown di Bouah, con trasformazione da 2 per il 16-38, ma al 7′ gli USA replicano con la marcatura di Theard per il 16-46. Al 12′ una penalità inflitta agli Stati Uniti concede 2 punti agli azzurri per il 18-46, infine al 17′ arriva il touchdown di Corrado, con conversione da 2 che sancisce il definitivo punteggio di 26-46 per gli Stati Uniti. Medaglia d’argento per l’Italia.