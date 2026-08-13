Flag football, l’Italia maschile piega Panama ed ipoteca l’accesso ai quarti dei Mondiali

Seconda vittoria ai Mondiali senior 2026 di flag football per l’Italia maschile, che a Dusseldorf, in Germania, piega Panama per 45-36 ed ipoteca il passaggio ai quarti di finale portandosi da sola a punteggio pieno in vetta al Girone D dopo due turni: gli azzurri domani sfideranno la Francia, che nel pomeriggio supera la Gran Bretagna per 43-32, per certificare l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.

Nel primo tempo a passare in vantaggio al 3′ è Panama, che trova il touchdown con la trasformazione da 1 punto per lo 0-7. L’Italia reagisce e va a segnare al 7′ ed al 16′, con due conversioni da 2 che ribaltano lo score sul 16-7. Panama accorcia al 18′ con una marcatura ed una trasformazione da 1 per il 16-14, poi l’ultimo minuto è per cuori forti: prima l’Italia allunga sul 24-14, poi Panama trova il tempo per portare lo score sul 24-22 a metà gara.

Nella ripresa l’Italia al 4′ allunga nuovamente con il touchdown e la trasformazione da 2 che valgono il 32-22, poi i panamensi accorciano nuovamente al 7′ con la marcatura del 32-28. Al 10′ gli azzurri tornano a +10 con la segnatura del 38-28, ma al 14′ Panama torna a -2 con il touchdown e la trasformazione da 2 per il 38-36. Al 18′ l’Italia chiude i conti con la marcatura e la trasformazione da 1 che porta gli azzurri oltre distanza di break, sul definitivo 45-36.