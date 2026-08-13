Flag football, l’Italia femminile ribalta la Slovenia in extremis e inizia bene i Mondiali

Esordio con epilogo gioioso per l’Italia ai Mondiali 2026 di flag football, disciplina che farà il proprio esordio a cinque cerchi in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale femminile ha battuto la Slovenia con il punteggio di 27-26 sul campo di Düsseldorf (Germania), ribaltando la situazione quando era con le spalle al muro: sotto per 19-26 a mezzo minuto dal termine, le azzurre si sono inventate una magia e sono riuscite a meritarsi un successo di fondamentale importanza.

L’Italia si trova ora al comando del raggruppamento che comprende anche Messico e Germania, le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che in terra tedesca vengono messi in palio due pass per la prossima edizione dei Giochi e che gli USA sono già ammessi alle Olimpiadi in qualità di Paese ospitante. Il prossimo appuntamento è previsto alle ore 15.30 odierne contro la Germania, per un incontro il cui risultato sarà già determinante per le sorti del raggruppamento e per il prosieguo dell’avventura iridata.

Le azzurre sono andate sotto per 0-6 per merito di Govejsek dopo tre minuti (sono previste due frazioni da venti minuti ciascuna), poi Margherita Germinetti ha firmato il pareggio con un touchdown dopo 16′. Ultimo minuto di primo tempo scoppiettante: Lah riporta le slovene in vantaggio (12-6), Alice Fimiani pareggia con un touchdown a quattro secondi dall’intervallo (12-12). Al ritorno in campo, Vres si esalta e poi Koncilija marca la trasformazione da un punto (19-12), a cui Andrea Avolese e Martika Marcucci rispondono prontamente con touchdown e try (19-19).

Una scatenata Koncilija sembra poter fare volare la Slovenia con un touchdown a sei minuti dal termine, seguito da un 1-pt try di Kuhelj per il 26-19. L’Italia è con le spalle al muro e quando mancano 39 secondi riesce a sbancare: touchdown di Alice Fimiani, si va sotto di un punto (25-26), non ci si accontenta, si tenta la trasformazione da due punti e sempre Fiamini riesce nel colpaccio che vale una splendida affermazione al debutto nel torneo.