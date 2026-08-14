Flag football, l’Italia elimina la Francia in un duello rovente e avanza ai quarti di finale dei Mondiali

L’Italia ha sconfitto la Francia con il punteggio di 34-31 e ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali di flag football, disciplina che farà il proprio esordio a cinque cerchi in occasione di Los Angeles 2028. Dopo le affermazioni conseguite nella giornata di ieri contro la Gran Bretagna e Panama, i Campioni d’Europa si sono imposti in un testa a testa durissimo sul campo di Düsseldorf (Germania) e hanno così chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, eliminando i Galletti (Panama seconda).

La nostra Nazionale si è meritata il primo posto nel gruppo D e si è qualificata ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Gli azzurri torneranno in campo sabato 15 agosto per fronteggiare la Germania, seconda classifica nel raggruppamento C alle spalle del Messico: si preannuncia un confronto molto ostico per meritarsi l’approdo in semifinale e continuare a sognare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, visto che in questa rassegna iridata vengono messi in palio due pass per l’evento in California.

L’Italia ha faticato in difesa rispetto a ieri, subendo per larghi tratti la verve dei transalpini, che si sono resi pericolosi in più occasioni e che hanno avuto il merito di rendere incerto il confronto fino all’ultimo. La nostra Nazionale è passata in vantaggio dopo cinque minuti (sono previste due frazioni da 20′ ciascuna) grazie al touchdown firmato da Jared Gerbino, seguito da una trasformazione da due punti per opera di Jordan Bouah. Tre giri di lancette più tardi, Anthony Moigne è riuscito ad accorciare le distanze (8-6) e poco dopo c’è stato il botta e risposta a suon di touchdown tra Bouat e Tanguy Lominet (14-12).

Una magia di Vincent Papale ha permesso all’Italia di issarsi sul 20-12, ma quattordici secondi prima della sirena Mathias Ciocan ha accorciato le distanze (20-18 all’intervallo). Vincent Papale ha ampliato le distanze con il touchdown del 32-25 a sette minuti dal termine, poi la trasformazione da due punti di Bouah per il 34-25. Moigne ha reso incerta il finale (34-31 a tre minuti dalla conclusione), ma l’Italia ha saputo controllare e ha vinto.