Flag football, Italia pronta per i Mondiali! In palio i primi pass per le Olimpiadi: gli azzurri ci credono

I Mondiali 2026 di flag football si disputeranno a Düsseldorf (Germania) dal 13 al 16 agosto, vi prenderanno parte sedici squadre maschili e altrettante compagini femminili, inserite in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

La rassegna iridata metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le migliori due Nazionali, esclusi gli USA già ammessi in qualità di Paese ospitate, potranno già prenotare il biglietto per gli States. Gli USA si presentano da Campioni del Mondo in entrambi i settori e sono inevitabilmente i grandi favoriti, ma occorre precisare che il Messico è in testa alla graduatoria femminile. L’Italia sarà protagonista con gli uomini e con le donne (12 atleti per ogni formazione).

Soprattutto sul fronte maschile si potrà provare a sognare: Campioni d’Europa lo scorso anno e numeri 4 del ranking internazionale, gli azzurri potrebbero stupire. Più difficile il compito a livello femminile, anche se la nostra Nazionale è numero 8 della classifica e ha i mezzi per essere competitiva. Gli uomini sono inseriti nel Gruppo D insieme a Francia, Gran Bretagna e Panama. Le azzurre giocheranno invece nel Gruppo A, con Messico, Germania e Slovenia.

Ricordiamo i convocati dell’Italia: Austin Joseph Albericci, Simone Alinovi, Henry Blackburn, Jordan Bouah, Claudio Corrado, Andrea Fantin, Jared Lee Gerbino, Daniele Latorraca, Vincent Joseph Papale, Riccardo Petrilli, Andrea Volonnino e Luke Zahradka tra gli uomini; Andrea Ferro Avolese, Alice Fimiani, Beatrice Galimberti, Margherita Germinetti, Siria Granelli, Renate Jirjena, Martika Marcucci, Lucia Mastellone, Chiara Peroni, Sofia Petrillo, Aleksandra Radisavljevic e Gaia Ventura.