Flag football, il presidente della Federazione italiana: “La qualificazione olimpica completa un percorso straordinario”

Alla prima occasione utile la Nazionale italiana maschile di flag football ha centrato l’obiettivo della qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Gli azzurri si sono aggiudicati il pass a cinque cerchi arrivando in finale (poi persa nettamente contro gli Stati Uniti) ai Mondiali di Düsseldorf e facendo già un grande passo verso una possibile medaglia alle Olimpiadi (saranno presenti solamente sei squadre per il debutto olimpico di questa disciplina).

Leoluca Orlando, presidente della FIDAF, ha commentato così l’impresa della formazione italiana: “La medaglia d’argento mondiale completa un percorso straordinario, ma il risultato più importante conquistato qui a Düsseldorf è la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. È un passaggio fondamentale di un lungo e rigoroso cammino che ho avuto il privilegio e la responsabilità di guidare sin dall’inizio“.

Il capo della Federazione Italiana ha poi aggiunto: “La mia profonda gratitudine va a tutti coloro che hanno creduto possibile raggiungere un obiettivo che, soltanto pochi anni fa, a molti poteva sembrare una follia. Atleti, tecnici, staff, dirigenti e società hanno scritto insieme una pagina storica del nostro movimento. Adesso inizia una nuova sfida: lavorare con il massimo impegno per presentarci nel modo migliore alle prime Olimpiadi della storia con il Flag Football nel programma dei Giochi“.

Prima di perdere la finale contro Team USA, l’Italia aveva ottenuto cinque successi consecutivi nel torneo iridato battendo nell’ordine Gran Bretagna, Panama e Francia nella fase a gironi, la Germania padrona di casa ai quarti e soprattutto il Canada per 41-36 nella semifinale che metteva in palio la carta olimpica.