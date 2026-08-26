Finn vince Giro NextGen e Tour de l’Avenir nello stesso anno: ci riuscì solo Baronchelli! I risultati poi ottenuti da professionista

Lorenzo Finn completa l’opera e realizza un’impresa quasi inedita nella storia del ciclismo, vincendo nella stessa stagione il Giro Next Gen ed il Tour de l’Avenir. Due mesi dopo aver trionfato sulle strade italiane, il diciannovenne ligure della Red Bull-Bora-hansgrohe ha primeggiato infatti anche nella versione giovanile del Tour de France confermandosi in prospettiva il talento più cristallino del movimento azzurro.

In passato l’unico corridore capace di centrare questa doppietta (nello stesso anno) fu un altro italiano, Gianbattista Baronchelli, che nel 1973 vinse quelle che ai tempi si chiamavano Giro d’Italia Dilettanti e Grand Prix de l’Avenir. Il nativo di Ceresara classe 1953 disputò successivamente una carriera da professionista di tutto rispetto, pur non riuscendo mai a togliersi la soddisfazione di imporsi in un grande giro.

Nelle sue tredici partecipazioni alla Corsa Rosa, Baronchelli ottenne come migliori risultati in classifica generale i secondi posti del 1974 (a soli 12″ dal ‘Cannibale’ Eddie Merckx) e del 1978 oltre alla terza piazza del 1977, collezionando anche cinque successi di tappa. Nel complesso l’ex ciclista nostrano conquistò 57 vittorie da professionista, tra cui due affermazioni al Giro di Lombardia (1977 e 1986) ed un clamoroso filotto di sei sigilli consecutivo al Giro dell’Appennino dal 1977 al 1982.

Baronchelli si mise al collo anche una prestigiosa medaglia d’argento iridata nel 1980, venendo battuto solamente da Bernard Hinault nella prova in linea dei Mondiali di Sallanches. Annunciò il ritiro dal ciclismo agonistico nel 1989, all’età di 35 anni.