Fils è pronto per lo US Open: “Non mi sono mai sentito così preparato”

L’assenza di Jannik Sinner e il ritorno di Carlos Alcaraz, le cui condizioni andranno valutate partita dopo partita, sembra aprire la lotta per la vittoria dello US Open a diverse soluzioni. Uno dei giocatori che potrebbero recitare un ruolo di primissimo piano è Arthur Fils.

Il francese è reduce dal trionfo nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, finale vinta in tre set contro Tiafoe, e vive un momento di forma eccellente. Il tennista transalpino affronterà un debutto impegnativo contro il greco Stefanos Tsitsipas, giocatore contro cui conduce 5-0 negli scontri diretti. Fils, in conferenza stampa, non ha nascosto le sue ambizioni.

Sul piacere di tornare a New York e l’analisi del successo di Cincinnati: “Sono davvero felice di essere tornato a New York. Lo scorso anno non ho potuto giocare qui e cercherò di fare il massimo. Penso di aver servito davvero bene a Cincinnati, sono molto contento del rendimento di questo colpo. La cosa più importante è essere riuscito a sfruttare le opportunità anche nei momenti in cui non stavo giocando incredibilmente bene. Credo che la chiave sia la mia mentalità”.

Sulla differenza dei tornei dello Slam e le partite al meglio dei cinque set: “È tutto completamente diverso, credo sia un altro sport. Non mi sono mai sentito così preparato. Sono molto emozionato di giocare contro Stefanos Tsitsipas all’esordio. Sarà una grande partita sia per noi che per gli spettatori”.