Golf
Filippo Celli rimonta ed è secondo al Danish Golf Championship. Jeff Winther profeta in patria
Jeff Winther conclude da vincitore il Danish Golf Championship, vincendo dunque in casa al Great Northern di Kerteminde. Arriva per lui, a 38 anni, la seconda vittoria sul DP World Tour a quasi cinque anni dalla prima, ottenuta a Mallorca nell’ottobre 2021. Sempre molto regolare il suo cammino per arrivare a -15 (71 67 68 67), e quello di oggi è un -5 nel quale si rivela decisivo un mirabile eagle alla buca 16, un par 4 che gli va a regalare il trionfo casalingo.
Ma è anche casa Italia a sorridere molto con un grande Filippo Celli. L’ex Silver Medal dell’Open Championship 2022, infatti, si fa perdonare per il 73 di ieri e mette a segno una bella rimonta che, a un certo punto, lo porta al comando e con speranze di playoff di spareggio. Alla fine è Winther che la spunta, ma per Celli è il miglior risultato del 2026 e, per buona misura, anche della carriera. Il suo -6 lo trascina fino al -12, con un recupero di 23 posti. Si affianca così al finlandese Oliver Lindell, al danese (e molto atteso) Rasmus Højgaard, all’inglese Matthew Jordan e al cinese Yanhan Zhou.
Settimi a -11 l’altro danese Marcus Helligkilde e il grande deluso di giornata, il francese Romain Langasque, che incappa in una giornata no da +3 e perde leadership e chance di vittoria. Noni a -10 il danese Jacob Skov Olesen, il tedesco Freddy Schott, lo svizzero Joel Girrbach e lo scozzese Ewen Ferguson.
Per quel che riguarda gli altri italiani, chiude 33° Matteo Manassero con +1 di giornata e -5 totale, mentre tanto Gregorio De Leo quanto Francesco Laporta chiudono al 53° posto con lo score di -2. Infine, chiude 76° a +4 Renato Paratore.