FedEx St. Jude Championship 2026, Scottie Scheffler guida a un round dalla conclusione

I migliori golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti giunti a un round dalla conclusione del FedEx St. Jude Championship, torneo dal montepremi di 20 milioni di dollari che inaugura i playoff della FedEx Cup. Il field del torneo è ridotto ai migliori 70 giocatori della FedEx Cup standings al termine della regular season. A 18 buche dal termine continua a svettare Scottie Scheffler.

L’americano, numero uno dell’Official World Golf Ranking, guida la classifica con lo score di -13 (197 colpi) dopo aver siglato un giro in 68 colpi, pari a -2. Per Scheffler ci sono due lunghezze di margine sul connazionale Sam Burns e sul sudcoreano Im Sungjae, appaiati al secondo posto. Quarta posizione con il punteggio di -8 per l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Jake Knapp, seguiti a un colpo di distanza dallo svedese Alex Noren, dal nipponico Hideki Matsuyama, dal sudcoreano Kim Si Woo e dall’americano Brian Harman.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee (Stati Uniti d’America), completano la top ten con -6 il norvegese Viktor Hovland, il sudcoreano Tom Kim e lo statunitense Kurt Kitayama. Tredicesimi con lo score di -5, infine, gli americani Chris Gotterup, Wyndham Clark, Patrick Cantlay e J.T. Poston, l’australiano Adam Scott e il colombiano Nico Echavarria. La classifica è dunque corta alle spalle dei primi tre, con il quarto e ultimo round che potrebbe mischiare ulteriormente le carte in tavola.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio alla quarta e decisiva tornata, con Scottie Scheffler che proverà a tornare al successo dopo un lungo digiuno che dura da otto mesi. A inizio anno, infatti, il numero uno del mondo si è aggiudicato il The American Express, prima di limitarsi a una lunga sequenza di piazzamenti e secondi posti e di incappare in un clamoroso taglio mancato allo Scottish Open.