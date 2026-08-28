Federico Cinà non ha paura di Bu e approda al tabellone principale degli US Open

Federico Cinà completa una rimonta di carattere e conquista un posto nel tabellone principale dello US Open. Il 19enne palermitano supera al terzo turno delle qualificazioni il cinese Bu Yunchaokete, numero 124 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone cadetto, imponendosi 3-6, 6-4, 7-5 al termine di una sfida combattuta e risolta soltanto nelle battute conclusive. Per Cinà si tratta di una vittoria particolarmente significativa anche per il precedente del 2024 a Guangzhou, unico confronto diretto tra i due, vinto allora dal cinese.

L’inizio del match è favorevole a Bu, efficace nel tenere il ritmo degli scambi e soprattutto nel trasformare le occasioni a disposizione. Cinà resiste fino al settimo game, quando cede il servizio a zero: un passaggio a vuoto che indirizza il primo set. Il cinese non rallenta e, nel nono gioco, piazza un secondo break consecutivo chiudendo il parziale sul 6-3. Bu domina il finale della frazione, vincendo 12 degli ultimi 13 punti.

La reazione di Cinà è immediata. L’azzurro entra nel secondo set con maggiore aggressività, cerca con più continuità il campo e trova subito il break, grazie a un rovescio vincente sulla palla break. Il vantaggio si allarga rapidamente fino al 3-0 e poi al 4-1. Bu prova a rientrare, risalendo sul 4-3, ma il palermitano gestisce bene la pressione e impedisce all’avversario di completare la rimonta. Nel decimo game Cinà chiude il set a zero, con un ace e due errori di rovescio del cinese, ristabilendo la parità.

Tutto si decide così nel terzo parziale, il più equilibrato dell’incontro. I due contendenti proteggono i rispettivi turni di battuta e la sfida procede senza break per dieci game, con Cinà costretto a mantenere alta la concentrazione in ogni scambio. Nel momento decisivo, però, l’azzurro trova la giocata che può cambiare la partita: nell’undicesimo game strappa il servizio a Bu e si porta a un passo dalla vittoria.

La tensione cresce, ma Cinà non trema. Il palermitano difende il vantaggio nel game successivo e chiude il match 7-5, completando una rimonta costruita soprattutto sulla capacità di alzare il proprio livello dopo un primo set complicato. I numeri raccontano l’equilibrio della sfida: 88 punti vinti da Cinà contro gli 87 di Bu, con l’azzurro autore di 10 ace a fronte dei 9 del cinese.

Per Cinà arriva così la qualificazione al main draw dello US Open, il terzo italiano a guadagnarsi oggi l’accesso al tabellone maschile dopo i successi di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri nelle qualificazioni, portando a dieci il numero complessivo degli italiani presenti nel singolare maschile.