Federico Cinà al secondo turno delle qualificazioni agli US Open: Nardi costretto al ritiro. Eliminati Pellegrino e Giustino

La seconda giornata delle qualificazioni maschili agli US Open 2026 si chiude con un bilancio in chiaroscuro per i colori italiani. A conquistare l’accesso al secondo turno è Federico Cinà, protagonista del derby generazionale contro Luca Nardi, mentre gli altri azzurri impegnati nella giornata salutano il torneo al debutto.

Il match più atteso sul fronte italiano era senza dubbio quello tra Cinà e Luca Nardi, sfida tra due giovani talenti del tennis azzurro. A spuntarla è stato Cinà, che ha conquistato il primo set con il punteggio di 6-4 e si è portato rapidamente sul 3-0 nel secondo. A quel punto, Nardi è stato costretto al ritiro, ponendo fine anzitempo a un confronto che aveva attirato particolare interesse.

Niente da fare, invece, per Andrea Pellegrino. La testa di serie numero 22 del tabellone cadetto aveva iniziato nel migliore dei modi la sfida contro l’americano Colton Smith, aggiudicandosi il primo set per 6-4. La reazione del giocatore statunitense, però, ha cambiato l’inerzia dell’incontro: Smith ha pareggiato i conti imponendosi 6-3 nel secondo parziale e ha completato la rimonta nel terzo, chiuso sul 6-4.

Si ferma al primo turno anche il percorso di Lorenzo Giustino. L’azzurro ha ceduto in due set al bulgaro Grigor Dimitrov, che ha gestito la partita con maggiore continuità e ha chiuso entrambi i parziali sul 6-4.