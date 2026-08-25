Federica Brignone si opera al ginocchio: addio viti, definiti i tempi di recupero

Federica Brignone è stata operata presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro, che le erano stati applicati durante l’operazione del 3 aprile 2025. L’intervento eseguito in anestesia totale è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l’attività fisica nei prossimi giorni.

Il terribile infortunio avvenuto nell’aprile 2025 ai Campionati Italiani aveva messo a durissima prova la formidabile sciatrice, che ha saltato praticamente l’intera stagione di Coppa del Mondo e ha poi firmato una mirabolante impresa alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d’oro in gigante e in superG e impreziosendo ulteriormente il proprio palmares.

Il dottor Panzeri ha spiegato l’operazione attraverso i canali federali: “L’artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo. Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento. Federica inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l’attività fisica“.

Federica Brignone potrà dunque riprendere i propri impegni nel corso dell’autunno, in avvicinamento alla stagione di Coppa del Mondo. La data dell’effettivo rientro agonistico sarà tutta da valutare per la 36enne, in una stagione che culminerà con i Mondiali 2027 di sci alpino, previsti a Crans Montana (Svizzera) dal 1° al 14 febbraio.