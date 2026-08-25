Federica Brignone, nuova operazione: “Sugli sci ho ancora dolore”

Federica Brignone si ferma di nuovo. La campionessa olimpica ha annunciato sui social la decisione di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico alla gamba sinistra, ancora condizionata dai postumi del grave infortunio subito nell’aprile 2025. Una scelta maturata dopo il lavoro svolto negli ultimi mesi e i test effettuati in estate, che hanno evidenziato la persistenza di dolore durante alcune attività e, soprattutto, sugli sci.

“La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore“, ha spiegato Brignone, chiarendo così il motivo dello stop. L’azzurra avrebbe dovuto partire per l’Argentina, dove avrebbe proseguito la preparazione in vista della nuova stagione, ma il programma è stato modificato alla luce delle condizioni della gamba.

L’ipotesi di un nuovo intervento era già circolata nei giorni scorsi, prima di trovare conferma nelle parole della stessa atleta.

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L’operazione avrà innanzitutto l’obiettivo di rimuovere la placca e le viti utilizzate per la stabilizzazione dell’osso, oltre a effettuare una pulizia della zona interessata. Resta invece da stabilire se sarà necessario intervenire anche sul menisco. “L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco“, ha precisato Brignone. La decisione definitiva, ha aggiunto, “verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio“.

Soltanto al termine dell’intervento sarà quindi possibile avere un quadro più preciso della situazione e, soprattutto, definire i tempi di recupero. L’incognita principale riguarda proprio l’eventuale intervento sul menisco: una procedura più ampia potrebbe infatti incidere sul percorso di rientro rispetto alla sola rimozione dei materiali di sintesi.

Giova ricordare che la fuoriclasse valdostana convive con le conseguenze di un infortunio particolarmente complesso. Nell’aprile 2025, durante la seconda manche del gigante dei Campionati italiani, aveva riportato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lesione del legamento crociato anteriore e del comparto capsulo-legamentoso mediale della gamba sinistra. A luglio dello stesso anno era stata sottoposta a un ulteriore intervento per verificare le condizioni dell’articolazione a quasi quattro mesi dalla prima operazione.

Nonostante un recupero lungo e delicato, Brignone era riuscita a tornare protagonista ai massimi livelli. Alle Olimpiadi di Milano Cortina dello scorso febbraio è stata una delle grandi protagoniste della rassegna, conquistando due medaglie d’oro, in superG e in gigante. Dopo quei successi aveva scelto di proseguire la propria carriera agonistica e di tornare a gareggiare anche in Coppa del Mondo, valutando di volta in volta la risposta della gamba.

Ora arriva un nuovo passaggio e l’obiettivo non cambia: recuperare pienamente e presentarsi alla nuova stagione nelle migliori condizioni possibili. Prima, però, la tigre di La Salle dovrà affrontare un altro intervento e attendere le indicazioni dei medici sul successivo percorso di riabilitazione. “Per ora è tutto. Vi terrò aggiornati“, ha concluso l’azzurra. Saranno dunque le prossime ore, e soprattutto ciò che emergerà dalla sala operatoria, a chiarire quale sarà il prossimo capitolo del suo percorso.