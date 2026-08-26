Federica Brignone fiduciosa: “Sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene”

Federica Brignone può tirare un sospiro di sollievo. L’intervento chirurgico al ginocchio sinistro, effettuato nella giornata di ieri presso la casa di cura La Madonnina di Milano, è perfettamente riuscito. La campionessa azzurra è stata operata dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, con l’obiettivo di rimuovere i mezzi di sintesi, placca e viti inseriti nell’aprile 2025 a seguito del gravissimo infortunio rimediato ai Campionati Italiani in Val di Fassa.

Una scelta ponderata, maturata insieme allo staff medico dopo che il ginocchio aveva continuato a dare qualche segnale durante la preparazione estiva e nelle prime uscite sugli sci. L’intervento ha consentito di eliminare la placca e le viti applicate il 3 aprile 2025 e di effettuare una pulizia della zona interessata. Particolarmente importante anche il controllo artroscopico, che ha escluso la necessità di intervenire sul menisco o su altre strutture articolari.

Brignone, del resto, arriva a questo nuovo passaggio dopo un percorso di recupero fuori dall’ordinario. Nell’aprile dello scorso anno la caduta nel gigante dei Campionati Italiani aveva provocato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a importanti lesioni legamentose. L’operazione del 3 aprile 2025 si era resa necessaria proprio per la riduzione e la sintesi delle fratture e per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio.

Da quell’infortunio, però, la valdostana è riuscita a costruire una delle rimonte più significative della propria carriera, tornando alle competizioni e arrivando addirittura a conquistare due ori olimpici a Milano Cortina 2026, in gigante e superG. Un recupero straordinario che ha reso ancora più prezioso il percorso compiuto negli ultimi mesi.

Ora si apre una nuova, breve parentesi di riabilitazione. La stessa Brignone ha spiegato le proprie condizioni dopo l’intervento, mostrando un atteggiamento decisamente positivo: “Mi sono operata ieri e tolto placca e viti, come già ha detto il dottor Panzeri. Sto bene, adesso avrò qualche giorno di stampelle per poi iniziare a fare fisioterapia e poi fare preparazione atletica. Sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene e anch’io” (fonte: FISI).

Parole a cui se ne aggiungono altre sul profilo Instagram della fuoriclasse di La Salle: “Operazione riuscita, ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene! Qualche giorno di stampelle e poi si ricomincia con la fisio! Grazie a tutti per i messaggi“.

POST SU INSTAGRAM DI FEDERICA BRIGNONE

See more

L’obiettivo ora non cambia. Brignone vuole presentarsi al meglio al prossimo grande appuntamento dello sci alpino, i Mondiali di Crans-Montana, in programma nel febbraio 2027. La stagione 2026/27 è già all’orizzonte e la bicampionessa olimpica intende arrivarci con un ginocchio nuovamente affidabile e nelle migliori condizioni possibili. La FISI aveva già sottolineato, nelle scorse settimane, come il lavoro estivo fosse stato orientato soprattutto alla verifica della risposta dell’articolazione dopo il lungo recupero.

Per una volta, dunque, il percorso della campionessa nostrana non è scandito dalla necessità di inseguire il cronometro. Prima viene il ginocchio, poi tutto il resto. E le prime sensazioni dopo l’intervento sembrano essere quelle giuste.