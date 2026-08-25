Roger Federer: “Quando Djokovic partecipa a un torneo ha delle possibilità. Novak crede di potercela fare”

In un torneo nel quale mancherà Jannik Sinner e nel quale Carlos Alcaraz rientrerà in campo dopo una lunga assenza, Novak Djokovic rientra a pieno titolo tra i favoriti per la vittoria dello US Open 2026. Sulla possibilità di successo del serbo si è espresso il suo ex grande rivale, Roger Federer.

Sulle possibilità dell’ex numero uno del mondo quando partecipa a un torneo: “Credo che ogni volta che Novak partecipa a un torneo, che sia un Grande Slam o qualsiasi altro, avrà delle possibilità. Questa è la mia opinione. Ho un enorme rispetto per Novak”.

Sulla capacità del serbo di aver dimostrato tante volte il proprio clamoroso valore: “Ho visto cosa è in grado di fare, non una volta, ma molte volte. Lo ha dimostrato ovunque e ai massimi livelli. Penso sempre che finché è nel tabellone ci sia una possibilità”.

Sulla longevità di un avversario con cui ha scritto pagine memorabili della storia recente del tennis: “Credo che questo sia uno dei motivi per cui continua a giocare: perché crede davvero di poter ancora farcela. Non ho ancora visto il documentario. Abbiamo giocato quasi 50 volte su tutte le superfici e sui campi più importanti del mondo. È stato un piacere giocare contro di lui. Un giocatore incredibile, un combattente straordinario. Ha evoluto il suo gioco, è diventato più grande, più forte e migliore. È incredibile che continui a competere. Sono davvero impressionato”.