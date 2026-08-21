Faith Kipyegon mette fine alla sua stagione: “Infortunio peggiore del previsto, la priorità è il recupero”

Finisce in anticipo la stagione agonistica di Faith Kipyegon, alle prese con un fastidioso problema al bicipite femorale che si sta rivelando più complicato del previsto. La formidabile mezzofondista keniana sta facendo i conti con quest’infortunio da circa tre mesi, avendo comunque corso nonostante il dolore ad inizio luglio nel Prefontaine Classic di Eugene (terza sul miglio) e nel meeting di Montecarlo (quarta nei 3000 metri).

“Come atleti chiediamo tanto al nostro corpo. C’è sempre una linea sottile tra essere in forma e il rischio di infortunio. Dalla fine di maggio sto gestendo un infortunio al bicipite femorale e purtroppo ha bisogno di un po’ più di tempo per recuperare di quanto avessi sperato“, scrive la 32enne africana in un post su Instagram fornendo un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche.

“So che prendermene cura adesso è la cosa più importante che posso fare per tornare al mio meglio. Quindi per ora mi prenderò il tempo necessario per guarire, recuperare e diventare più forte. Tornerò“, ha aggiunto la tre volte campionessa olimpica dei 1500 metri. Vedremo se Kipyegon avrà la forza di ripresentarsi nel 2027 ai massimi livelli, con all’orizzonte il duplice obiettivo dei Mondiali di Pechino e soprattutto i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.