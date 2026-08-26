Fabio Caponio si tinge d’oro ai Giochi del Mediterraneo: vittoria storica per l’Italia

Fabio Caponio ha scritto una pagina storica del badminton tricolore, conquistando il primo oro di sempre per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026, in corso di svolgimento a Taranto. Proprio nella sua Puglia, il 27enne di Santeramo In Colle ha centrato il successo più importante della sua carriera, battendo in finale il croato Aria Dinata in due tiratissimi game con il punteggio di 22-20 21-19.

Entrambi i game dunque sono stati decisamente combattuti. Dopo un buon avvio di Caponio (9-5), Dinata è tornato sotto e si è portato anche in vantaggio sul 16-15. Un finale di game tiratissimo e che alla fine ha premiato l’azzurro per 22-20. Anche nel secondo il copione della partita è rimasto lo stesso, con Caponio che è poi riuscito ad imporsi per 21-19, facendo partire la festa a Taranto.

Un torneo di singolare maschile da ricordare per l’Italia, visto che sono due gli azzurri che saliranno sul podio. Infatti in semifinale si era fermato il cammino di Giovanni Toti, battuto proprio dal croato Dinata, ma comunque il lombardo tornerà a casa con al collo la medaglia di bronzo.

Le emozioni dal badminton non sono ancora finite per i colori azzurri. Tra poco, infatti, si terrà la finale del singolare femminile che vede protagonista Yasmine Hamza e la turca Neslihan Arin.