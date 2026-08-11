Fabbri e Weir fanno la storia! Ora Jacobs e Battocletti | Sprint Zone con Alfio Giomi

SPRINT ZONE – SPECIALE EUROPEI BIRMINGHAM 2026 | DAY 2

Una seconda giornata tutta da analizzare agli Europei di atletica di Birmingham 2026 e per farlo Sprint Zone ospita Alfio Giomi, presidente della FIDAL dal 2012 al 2020. Insieme a lui ripercorriamo quanto accaduto nella serata di ieri e nella sessione mattutina di oggi, prima di proiettarci verso un’altra notte che può regalare grandi emozioni all’Italia.

🇮🇹 Si parte dalla straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso: Leonardo Fabbri è campione d’Europa con 22,31, mentre Zane Weir conquista l’argento con 21,12. Un uno-due storico per l’atletica italiana e uno dei momenti più belli dell’avvio della rassegna continentale.

🚀 Questa mattina è arrivata poi l’impresa di Eloisa Coiro, capace di correre gli 800 metri in 1:57.56 e stabilire il nuovo record italiano, cancellando un primato che resisteva da 46 anni.

🔥 Segnali eccellenti anche da Ayomide Folorunso, protagonista di una grande semifinale dei 400 ostacoli in 53.93 e qualificata alla finale con il secondo tempo complessivo tra le otto atlete che domani si giocheranno le medaglie.

💥 E nel salto in alto arriva addirittura un poker azzurro: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi conquistano tutti l’accesso alla finale.

👀 Ma il Day 2 non è ancora finito. Questa sera riflettori soprattutto sui 100 metri maschili, con semifinali e finale: Marcell Jacobs va a caccia del terzo titolo europeo consecutivo e di un’altra pagina di storia della velocità italiana.

🏃‍♀️ Grande attesa anche per Nadia Battocletti, impegnata nella finale diretta dei 5000 metri per difendere il titolo europeo conquistato a Roma. E più avanti nella settimana arriveranno anche i 10.000, altra distanza nella quale l’azzurra proverà a lasciare il segno.

🎙️ Con Alfio Giomi analizziamo risultati, protagonisti, prospettive e possibilità dell’Italia agli Europei di Birmingham.

🎤 Conduce Ferdinando Savarese

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