Fabbri, Coiro e Inzoli i big azzurri in Diamond League a Zurigo. C’è anche Scotti nei 400

Saranno sei gli azzurri impegnati a Zurigo giovedì 27 agosto nell’ambito del prestigioso Weltklasse, meeting di atletica che si svolge nel mitico stadio Letzigrund ed è valevole come penultimo appuntamento della Diamond League 2026. La località elvetica ospiterà di fatto l’ultima tappa che assegna punti per la qualificazione alle Finals di Bruxelles (4-5 settembre).

Riflettori puntati nel getto del peso maschile sul primatista mondiale stagionale Leonardo Fabbri, che torna in pedana pochi giorni dopo il successo in Slesia per riaffrontare i big statunitensi (manca solo l’infortunato Ryan Crouser) e mettere l’ultimo tassello utile per raggiungere l’obiettivo del pass per le Finali di Diamond League (basterà un piazzamento da top5 per la certezza aritmetica).

Prima uscita dopo gli Europei di Birmingham per la nuova primatista italiana degli 800 Eloisa Coiro, attesa ad un banco di prova estremamente impegnativo dovendo fare i conti con delle stelle del calibro di Audrey Werro, Femke Broeders-Bol e le specialiste dei 1500 Jessica Hull e Georgia Hunter Bell. La 25enne romana potrebbe però sfruttare questi riferimenti per attaccare il suo record nazionale, avvicinandosi all’1:56.

Debutto assoluto nel circuito dei diamanti per Francesco Inzoli, reduce dal sesto posto nella finale europea in una stagione che l’ha visto esplodere spingendosi fino a 8.27, con la possibilità di confrontarsi in pedana a Zurigo con alcuni dei migliori interpreti globali della specialità tra cui Miltiadis Tentoglou, Simon Ehammer, Bozhidar Saraboyukov, Gerson Baldé, Wayne Pinnock, Tajay Gayle e lo junior cubano da 8.46 Jorge Hodelin.

Nelle gare che non assegnano punti per la classifica di Diamond League, l’Italia verrà rappresentata inoltre da Edoardo Scotti (protagonista del memorabile oro italiano agli Europei nella staffetta del miglio) nei 400 e dalla coppia formata da Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500.