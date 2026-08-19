F1, statistiche GP Olanda 2026. Verstappen e i record assoluti di Zandvoort. Missione impossibile?

La F1 riaccende le power unit. Nel weekend del 21-23 agosto il Mondiale 2026 vivrà il quattordicesimo dei suoi ventiquattro atti. Si gareggerà a Zandvoort, dove andrà in scena quella che si annuncia essere l’ultima edizione del Gran Premio d’Olanda. La seconda esistenza dell’appuntamento è destinata a estinguersi con questa stagione.

Il GP dei Paesi Bassi nasce nel 1952 e rimane in calendario per oltre tre decenni, sino al 1985, quando il disinteresse di sponsor e spettatori lo seppellisce apparentemente in maniera definitiva. Tuttavia, la popolarità di Max Verstappen ne ha consentito la resurrezione seppur temporanea nel periodo 2021-2026.

Perdere Zandvoort è un autentico peccato. Primo perché la pista è unica con le sue curve sopraelevate. Secondo perché l’evento aveva un contorno festaiolo che lo rendeva piacevole anche dal punto di vista dell’immagine e del contorno. Però, comanda la pecunia e quella sposta il Circus in altri lidi.

I NUMERI DEL GP D’OLANDA

Pilota con più vittorie: Jim CLARK (4)

Lo scozzese ha trionfato nel 1963, 1964, 1965 e 1967.

Piloti con più pole position:

René ARNOUX (3) e Max VERSTAPPEN (3)

Il francese è risultato il più rapido in qualifica nel 1979, 1980, 1982.

L’olandese ci è invece riuscito nel 2021, 2022, 2023.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Zandvoort.

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

1 – PIASTRI Oscar (2025)

In precedenza, solo Jim Clark aveva vinto tre volte consecutivamente (1963, 1964, 1965).

Piloti in attività con almeno una pole position a Zandvoort.

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

1 – PIASTRI Oscar (2025)

Il padrone di casa è peraltro l’unico ad aver realizzato un filotto di tre pole consecutive in tutta la storia della corsa.

Piloti in attività già saliti sul podio di Zandvoort.

5 (3-2-0) – VERSTAPPEN Max {‘21, ‘22, ‘23, ‘24, ‘25}

2 (0-0-2) – LECLERC Charles{2022, 2024}

1 (1-0-0) – NORRIS Lando {2024}

1 (1-0-0) – PIASTRI Oscar {2025}

1 (0-1-0) – HAMILTON Lewis {2021}

1 (0-1-0) – RUSSELL George {2022}

1 (0-1-0) – ALONSO Fernando {2023}

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri {2021}

1 (0-0-1) – GASLY Pierre {2023}

1 (0-0-1) – HADJAR Isack {2025}

Team con più vittorie: FERRARI (8)

La Scuderia di Maranello si è imposta con con Alberto Ascari (1952, 1953), Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Niki Lauda (1974, 1977), Didier Pironi (1982), René Arnoux (1983)

Team con più pole position: LOTUS (8)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Stirling Moss (1960), Jim Clark (1963), Graham Hill (1967), Jochen Rindt (1969, 1970), Ronnie Peterson (1973), Mario Andretti (1977, 1978).

Team in griglia con vittorie a Zandvoort.

8 – Ferrari

5 – McLaren

3 – Red Bull

1 – Mercedes

1 – Williams

Team in griglia con pole position a Zandvoort.

7 – Ferrari

3 – Red Bull

3 – McLaren

1 – Mercedes

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Nei 35 GP d’Olanda disputati nella storia…

– In 17 occasioni (48,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 27 occasioni (77,1%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Cionondimeno, nell’epoca corrente, le cinque edizioni hanno sempre visto vincere l’uomo partito davanti a tutti!

– I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla 10ma casella.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BRABHAM Jack

Cooper (1960); Brabham (1966)

HUNT James

Hesketh (1975); McLaren (1976)

PROST Alain

Renault (1981); McLaren (1984)

LAUDA Niki

Ferrari (1974, 1977); McLaren (1985)